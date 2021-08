El joven precandidato Pedro Puerta presentó su propuesta “Misiones conecta educación”, un plan de infraestructura digital que busca llevar puntos digitales con wifi y capacitaciones a los diferentes puntos de la provincia de Misiones.

Desde la reserva Yabotí Puerta presentó su propuesta en un Facebook Live acompañado por Andrés Ibarra, ex ministro de modernización y vicejefe de gabinete durante la gestión 2015-2019, y Aldana Fedorischak, una joven misionera que durante su último examen de la universidad, se quedó sin wifi y tuvo que rendir desde la ruta.

“La pandemia llevó a que más de un millón y medio de chicos y chicas dejaran la escuela por problemas de conectividad, a ellos tenemos que ir a buscarlos, traerlos de vuelta al aula”, enfatizó Pedro, y agregó “tenemos que favorecer mecanismos de accesibilidad y asequibilidad. Que haya más lugares desde donde los misioneros puedan conectarse y que lo puedan hacer de manera gratuita o a un precio accesible”.

La propuesta tiene dos grandes ejes: establecer puntos wifi de calidad en diferentes establecimientos educativos públicos de toda la provincia y acompañarlos con programas de capacitación en robótica, informática e innovación para los niveles primarios, secundarios e universitarios.

“Hoy en Misiones sólo 4 de cada 10 familias tiene acceso a internet y con una velocidad dos veces más lenta que el promedio nacional y cuatro veces más lenta que la Capital Federal” aclaró el precandidato sobre la situación de conectividad en la provincia. “Misiones necesita generar las bases para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse, la pandemia evidenció una situación crítica donde lo digital y la educación están íntimamente ligados” reflexiona.

Andrés Ibarra, responsable del plan de conectividad durante la gestión de Mauricio Macri, participó del evento y expuso “Llegar a las personas que hoy están desconectadas es llevarle oportunidades de crecimiento, oportunidades de formarse y la posibilidad de acceder a contenidos de cualquier parte del mundo” y continúa “este proyecto va al corazón de las necesidades la gente y trasciende cualquier bandera política, en este contexto es más que necesario”.

Para cerrar Pedro pidió una mayor “descentralización” de los recursos educativos y digitales de la provincia para llegar “a cada joven misionero que hoy no puede estudiar ni conectarse”. “Una Misiones conectada es lograr que los que hoy no tienen internet lo tengan, no es un edificio en el centro de Posadas”. Y finaliza, “Si yo puedo conectarme desde acá, Misiones puede hacerlo. El gobierno nacional, el provincial, el congreso puede trabajar porque cada joven tenga acceso a internet y tenga su educación garantizada.

