Más de cuatro mil personas disfrutaron este fin de semana de la primera Expo Jardín Misiones, un encuentro que transformó el Jardín Botánico Alberto Roth de Posadas en un verdadero escenario verde. Durante dos jornadas, el espacio se llenó de colores, aromas y aprendizajes, con muestras, talleres, charlas y exhibiciones que integraron naturaleza, conocimiento y creatividad.

Impulsada por la Municipalidad de Posadas y el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, junto al acompañamiento de Biofábrica Misiones S.A., la Expo se consolidó como una propuesta inédita en la provincia: un punto de encuentro entre lo público y lo privado, donde la sostenibilidad, la producción local y el diseño verde se dieron la mano para celebrar la cultura ambiental misionera.

“El evento forma parte de una mirada integral del territorio”, destacó Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación del Ministerio del Agro y la Producción. “La planificación agroambiental, el diseño del paisaje y la producción sostenible son dimensiones de una misma política: pensar Misiones desde su biodiversidad y su gente”.

El Ministerio tuvo un rol central en la articulación con productores, emprendedores y organismos técnicos, promoviendo la vinculación entre el sector productivo y las prácticas sustentables. En ese marco, Biofábrica Misiones presentó sus líneas de producción vegetal y bioinsumos, mostrando cómo la biotecnología local puede impulsar modelos de desarrollo con bajo impacto ambiental y alto valor agregado.

La Expo Jardín Misiones 2025 no fue solo una feria: fue una experiencia colectiva que combinó gestión ambiental, educación y desarrollo económico. Un encuentro donde la ciencia y la estética se encontraron con la producción y la comunidad, demostrando que la planificación ambiental también puede ser una política pública transformadora.

El resultado fue una auténtica “expo-festival”, donde la provincia volvió a mostrar su compromiso con el ambiente, la innovación y la participación ciudadana. Porque cuando la comunidad, la producción y la naturaleza florecen juntas, Misiones también florece.

(Por Miryam Martinez)