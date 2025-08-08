La Casa de la Cultura de la ciudad de Montecarlo fue el escenario de una nueva edición de la Expo Carrera 2025, un evento que reunió a más de 20 instituciones educativas de nivel superior y universitario, con el objetivo de brindar a los estudiantes información sobre la oferta académica disponible en la provincia.

Más de trescientos estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad participaron activamente de esta jornada, que fue organizada por la Municipalidad de Montecarlo a través del Área de Juventud.

La propuesta buscó generar oportunidades concretas para los jóvenes montecarlenses, acercándoles la posibilidad de conocer las distintas opciones educativas que ofrecen instituciones de la capital provincial y de zonas cercanas, para que puedan tomar decisiones informadas al terminar el secundario.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política pública sostenida que pone en el centro a las juventudes, promoviendo su derecho a acceder a la educación superior, a planificar su futuro y a imaginar nuevas trayectorias de vida.