En un escenario de calma cambiaria tras resolverse las elecciones nacionales de medio término, el Banco Central acaba de publicar su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que es una encuesta que realiza con 42 economistas nacionales, donde se difunden las proyecciones esperadas para el precio de dólar, inflación y actividad para los próximos meses.

En esta tónica, el informe oficial detalla que ahora se espera un tipo de cambio más bajo al previsto meses previos, en la época de plena tensión electoral, y que a fin de año el dólar cerrará a $1.500, un valor inferior a los $1.536 aguardado el mes pasado para la misma fecha.

Incluso, en los mercados de futuros del Matba-Rofex se negoció el viernes una cotización para el billete mayorista para fin de diciembre de $1.475.

Asimismo, la inflación esperada se mantiene estable, en cifras que rondan el 2% mensual, sobre todo después de los recientes anuncios de aumentos de productos y servicios que estuvieron «frenados» en sus actualizaciones durante algunos meses por el periodo electoral, como son los casos de combustibles, transporte, electricidad, carne, entre otros consumos básicos.

Por el lado del precio del dólar, tras el avance cercano al 4% en todo octubre pasado, en los últimos días existe cierta tendencia a la baja en su valor y en noviembre ya cae 2%.

El billete mayorista cotiza en torno a los $1.437, un nivel actual que no condice con el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno en septiembre en el Congreso, que indica que el 2025 finalizará con un tipo de cambio de $1.325 y para diciembre 2026 se espera un valor de $1.423.

Es que la estimación oficial informada para dentro de un año es una cotización que ya se ubica por debajo de la actual.

En parte, algunos economistas sostienen que empezará a ingresar un mayor caudal de dólares por mayores exportaciones e inversiones, por lo que la oferta más alta generaría una menor presión cambiaria y un descenso en su cotización.

De hecho, el propio ex CEO del banco HSBC, Gabriel Martino, detalló días atrás que «van a sobrar dólares en la Argentina», en el corto y largo plazo.

Otro dato que tranquiliza a la City es que el tipo de cambio está por debajo de la banda máxima de flotación establecida por el Banco Central, en la que debería empezar a intervenir con la venta de divisas para sostener el precio, que hoy es de $1.499,5 y se ajusta a razón de 1% mensual.

«La relativa calma en el frente cambiario se da en medio de una mejora en las expectativas del mercado, acompañada por un mayor flujo de divisas en el mercado oficial y un escenario financiero externo más estable. Las intervenciones del Banco Central y la moderación en la demanda de cobertura contribuyen a mantener la brecha entre los distintos tipos de cambio en niveles mínimos de los últimos meses, consolidando un escenario de menor tensión cambiaria», resume Ignacio Morales, jefe de inversiones de Wise Capital.

Por el lado de la inflación, se acaba de difundir el dato que en Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en octubre. Y los nuevos pronósticos publicados en el REM del BCRA indican que el mes pasado el índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional también estuvo en el 2,2%, mientras que para el actual noviembre se espera una suba de 1,9%.

Y para todo el 2025, la inflación prevista es de 29,6%, alrededor de 0,2 punto porcentual menos que en el relevamiento previo.

Precio de dólar esperado: nuevos pronósticos

Los pronósticos de los economistas encuestados por el REM para el precio del dólar mayorista, anticipan para los próximos meses valores inferiores a los previstos en los informes anteriores.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.463 por dólar para el promedio de noviembre de 2025, lo que representa una baja de 36,5 pesos al compararlo con el REM anterior.

Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para noviembre es $1.475.

Mientras tanto, en las operaciones del mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex, se espera que el billete mayorista concluya noviembre en $1.438, lo que representa una estabilidad para este período.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del relevamiento realizado por el Banco Central pronostica un tipo de cambio nominal de $1.500, lo que arroja una variación interanual esperada de 47%, una baja de 3,6 puntos porcentuales respecto del REM previo.

Y para diciembre que viene, en el mercado de futuros se espera que el precio del dólar termine el año en $1.475. Muy cerca, unos 15 pesos menos, de lo estimado por el REM. Así, en todo 2025 el tipo de cambio mayorista avanzaría 42,9%.

De una u otra manera, el porcentaje que ascendería el billete estadounidense es muy superior a lo que ofrecen las tasas mensuales en pesos y a la inflación.

De hecho, hoy un plazo fijo tradicional en un banco líder está ofreciendo un máximo de 33% de tasa nominal anual (TNA).

Fuente: Iprofesional