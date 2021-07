Mientras sigue la investigación, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no dudo en asegurar que Mauricio Macri participó activamente en el golpe de Estado que lo derrocó y obligó a huir de su país.

«No se puede creer, es algo que no entiendo como Mauricio Macri siendo el presidente de un hermano vecino, puede participar del Golpe de Estado preparado por Estados Unidos», sentenció Evo Morales en una entrevista que mantuvo este viernes por Radio 10.

«Yo no tuve ningún contacto con Mauricio Macri ni el gobierno argentino de ese momento. El día 11 noviembre yo si converse con Alberto Fernández sobre como defender la democracia», agregó el expresidente boliviano.

«Estados Unidos siempre nos sometió, no nos perdona dos cosas, la primera es la liberación política – económica y la segunda es que hay otro modelo económico que no es el imperio. Estados Unidos no me perdona haber cerrado la base militar, el haber expulsado al embajador estadounidenses», explicó.

Evo Morales expresó también su agradecimiento a los mandatarios argentinos, Alberto Fernández y Cristina Fernández: «Tengo grandes recuerdos del tiempo en el que tuve que estar allá».

Fuente: Ámbito