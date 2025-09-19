Tras la suspensión de las noches de calle por motivos de seguridad, los colegios cerraron sus ensayos y se proyecta que el primer desfile se realice el viernes 26, si el clima lo permite.

La 75ª edición de la Estudiantina posadeña se acerca a su recta final, con cambios en la organización. Por motivos de seguridad, se suspendieron las noches de calle y los ensayos quedan oficialmente concluidos para todos los colegios participantes.

Desde la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) informaron que, si las condiciones climáticas acompañan, el primer desfile se prevé para el viernes 26 de septiembre. “Si Dios quiere y el tiempo sigue como hoy, la idea es salir ese día”, afirmó Andresito De Lima, presidente de APES, aclarando que las sanciones corresponden a las autoridades y a la comisión fiscalizadora.

El resto del cronograma se mantiene: la primera prueba del Show de Scolas se realizará a comienzos de octubre. Esta edición promete récord de participantes y reafirma a la Estudiantina como uno de los eventos más esperados de la ciudad.