El evento retoma este jueves con las últimas noches de desfile y sigue con el test cultural, elección de reyes y el gran show de cierre.

Después de semanas de suspensión por cuestiones climáticas y de seguridad, la Estudiantina posadeña vuelve a encender su brillo. La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) confirmó que la fiesta retomará su ritmo con las noches de calle, que se realizarán este jueves 9 y viernes 10 de octubre sobre la Costanera capitalina.

La medida fue acordada junto a la Municipalidad de Posadas y la Policía de Misiones, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en cada jornada. De esta manera, el evento estudiantil más importante del año retoma su programación con una agenda repleta de actividades culturales, artísticas y de cierre.

🗓️ Agenda confirmada: noche por noche

Con el nuevo cronograma ya oficializado, así queda el calendario de la Estudiantina 2025:

Fechas confirmadas:

Jueves 9 de octubre 3.ª noche de calle Desfile sobre la Costanera. Participan todas las escuelas con sus comparsas y bandas.

Viernes 10 de octubre 4.ª y última noche de calle Cierre de los desfiles urbanos. Se esperan grandes concurrencias.

Fechas tentativas:

Viernes 17 de octubre Test Cultural Evaluación artística y cultural de las instituciones participantes.

Sábado 18 de octubre Elección de soberanos y soberanas Se eligen los reyes y reinas de la Estudiantina 2025.

Martes 28 de octubre Prueba piloto del Show de Scolas Ensayo técnico general en el Parque La Cantera (zona de la Cascada).

Viernes 31 de octubre Show de Scolas – primera noche Presentaciones finales con música y coreografía.

Sábado 1 de noviembre Show de Scolas – segunda noche Segunda jornada del espectáculo de cierre.

Domingo 2 de noviembre Día de reserva Fecha alternativa en caso de suspensión por lluvia.

Vuelve la fiesta a la Costanera

Las noches de calle, corazón de la Estudiantina, marcarán el regreso del color y la energía juvenil al escenario natural de la Costanera posadeña.

Se espera que los desfiles comiencen en horas de la tarde, con el paso de las distintas instituciones secundarias, al ritmo de las bandas y las coreografías que caracterizan a esta tradicional celebración.

APES, junto a la Municipalidad, desplegará un importante operativo de tránsito, control y asistencia para garantizar el orden y la seguridad del público. Además, habrá cortes de calles, puestos de hidratación y controles en los accesos.

👑 Lo que viene: test cultural y elección de reyes

Tras las noches de calle, el foco se trasladará al test cultural, instancia en la que los colegios presentan sus propuestas artísticas, teatrales y de conocimiento.

Luego, llegará uno de los momentos más esperados: la elección de soberanos y soberanas, donde se consagrarán los representantes estudiantiles de la edición 2025.

💥 Gran cierre con el Show de Scolas

El cierre de la Estudiantina se vivirá con el tradicional Show de Scolas en el Parque La Cantera, frente a la Cascada.

Este espectáculo reunirá a las comparsas y bandas en un formato de show integral con luces, coreografías y percusión en vivo.

Antes del evento principal, el 28 de octubre se realizará una prueba piloto para ajustar detalles técnicos y escénicos.

🌟 Una tradición que sigue viva

La Estudiantina posadeña es mucho más que un desfile: es una marca de identidad y pertenencia para miles de jóvenes.

Cada edición reafirma el talento, la creatividad y el trabajo colectivo de los estudiantes de la ciudad, convirtiendo las calles de Posadas en un escenario de arte, alegría y comunidad.