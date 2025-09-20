Entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, 4.340 estudiantes de siete colegios secundarios de Posadas asistieron a las charlas y talleres ‘Estudiantina Libre de Violencias’, una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Políticas Estudiantiles.

Esta actividad forma parte de un trabajo integral del Ministerio, en conjunto con directivos, directores de rubro, asesores, fuerzas de seguridad y la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), para que la Estudiantina vuelva a ser un espacio de celebración, creatividad y competencia sana.

Durante los encuentros, los estudiantes reflexionaron sobre el verdadero sentido de la fiesta a través de dinámicas lúdicas y participativas. La idea fue generar un ambiente de colaboración: pensaron en palabras positivas que representen a la Estudiantina, crearon cantos y frases que resalten el orgullo por su escuela, y participaron en juegos de cooperación que promovieron la unión y el trabajo en equipo.

Además, cada institución educativa asumió un Acuerdo de No Violencia. Este compromiso se refuerza con campañas de concientización en redes sociales, talleres participativos y el acompañamiento constante de la Dirección de Políticas Estudiantiles y los directores de rubro. También se coordinan acciones concretas, como la elevación de informes a la Comisión Fiscalizadora para abordar situaciones de violencia, la coordinación con la Policía de Misiones para identificar casos específicos, el apoyo a las escuelas afectadas por actos de vandalismo y un trabajo sostenido de conciliación con los estudiantes para prevenir nuevos incidentes.

Consejos para una Estudiantina en paz y con alegría

Desde la Dirección de Políticas Estudiantiles, se recuerda que la mejor manera de cuidar esta fiesta es a través de actitudes responsables y respetuosas. En los talleres, los mismos estudiantes destacaron algunas claves:

Respetar a todas las escuelas, evitando agresiones verbales, digitales o físicas.

Cuidar los símbolos de la Estudiantina: los trajes, banderas, instrumentos y espacios compartidos.

Promover la inclusión: cada estudiante suma con su voz, talento y energía.

Usar las redes sociales de forma positiva, compartiendo mensajes de apoyo y creatividad.

Recordar que la competencia es una celebración, no una rivalidad.

Con estas acciones, el Ministerio de Educación, junto a las instituciones educativas y los jóvenes de Posadas, reafirma su compromiso de construir una Estudiantina libre de violencias, donde prevalezcan la alegría, la creatividad y el orgullo estudiantil.