La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este lunes que el acuerdo alcanzado entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía es «un gesto de unidad» que significa «un aliento para la población».

«Hay derecho a decir la verdad sin ofender, y resultó bueno y necesario porque ya tenemos a la ministra. Con las malas ondas que hay de la prensa maldita que quiere destruirnos, este ejemplo de la unidad de ellos va a ser un aliento para la población», expresó Carlotto en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

La referente de derechos humanos dio detalles de la comunicación telefónica que mantuvo ayer con Alberto Fernández, y en la que le pidió que se comunicara con la vicepresidenta para acordar la reestructuración del gabinete

«Lo llamé por el cariño que le tengo a ambos y la amistad con Alberto. que siempre me responde. Lo tuve que retar y decirle ‘¿Qué estás haciendo? ¿Cómo no la llamás?’. Me dijo que la había llamado y que no le contestó. Yo le dije que insista», detalló.

«Sé que son gente buena, tanto uno como el otro. A Cristina la siento como una hija, siempre pienso que, a lo mejor, caminó junto a Laura por las calles de La Plata militando», completó.

Fuente: Télam