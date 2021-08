Al escuchar la palabra “adaptado” dentro del ámbito deportivo, muchos podrían suponer que es el atleta quien se adapta a la competencia deportiva, pero justamente se trata de lo contrario. Y es que no es la persona con discapacidad quien se adapta, sino el reglamento deportivo. La discapacidad es un concepto que evoluciona.

En una entrevista con ENFOQUE, Esteban Rodríguez Nani (43), contó su experiencia dentro del Taekwon-Do adaptado o inclusivo, disciplina que la practica desde hace 28 años y que fue fundamental en su vida para enfrentar grandes desafíos tanto en lo personal como en lo profesional.





Posadeño de nacimiento, Esteban sufre desde los 5 años problemas cognitivos, un cuadro de discapacidad intelectual. Si bien, tuvo varias dificultades para comunicarse con fluidez y llevar una vida normal, su trastorno no fue impedimento para demostrar que podía luchar por sus sueños.

Aunque el fútbol siempre fue su pasión, en el Taekwon-Do encontró una salida que lo ayudó a romper barreras. Y es que, rápidamente fue avanzando por los cinturones de colores hasta que en 2001 logró su cinturón negro, convirtiéndose en el primer atleta adaptado misionero en obtener esta graduación. Actualmente es IV Dan y se está preparando para el examen anual que se realizará a fin de año, bajo las enseñanzas de su instructora, Alicia Zalesak (VI Dan).

Su trayectoria se redondea de varios torneos provinciales, nacionales e internacionales. Entre los logros más destacados, se consagró campeón en el Sudamericano de Asunción (Paraguay) en 2004 y en el Panamericano 2007 disputado en la misma ciudad. Además, logró medallas de oro, plata y bronce en Panamericano de Brasil 2014. A nivel local, compitió en distintos municipios misioneros, y a nivel nacional, lo hizo en Chaco, Formosa, Mar del Plata y La Plata.

“Tuve la oportunidad de competir en diferentes torneos y estoy agradecido de lo que voy logrando. Para un atleta adaptado no es nada fácil llegar a competir, por eso estoy agradecido de lo que me han enseñado mis instructores”, expresó Rodríguez Nani.

Estos resultados fueron frutos de los sacrificios que Rodríguez Nani hizo en todos estos años.

Pero este atleta no solamente llegó a competir, sino que también, incursiona desde hace 20 años en la enseñanza de este deporte, siendo Sabum nim de diferentes lugares de la capital misionera, entre ellos el CEF N° 2, CEF N° 1 de Villa Cabello y destacándose desde hace 7 años como instructor oficial de Taekwon-Do adaptado en el Ministerio de Deportes, elegido y avalado por la Academia Internacional de Taekwondo (AIT) de Misiones. Además, cuenta con su propio horario en el Centro Español de Posadas los días martes y jueves para alumnos con capacidades diferentes y convencionales.

“Me considero un instructor de la vieja escuela, de los que no salían de la clase hasta que terminaba los ejercicios. Esa responsabilidad y perseverancia trato de transmitirles a mis alumnos, que es lo que me enseñaron”, indicó.

Agregó que “si bien, tengo dificultades en el habla que no permiten comunicarme con fluidez, mis alumnos igualmente escuchan con atención y siguen mis instrucciones para aprender la disciplina del arte de defensa personal y las técnicas que les enseño”.

Por otra parte, la pandemia del coronavirus obligó a que varios de sus estudiantes abandonaran la práctica por diferentes motivos, lo que afectó en un momento a Esteban, quien no bajó los brazos y continuó brindando sus conocimientos a un reducido pero valiente grupo una vez que se habilitaron los entrenamientos en gimnasios e instituciones deportivas.

Como último logro tanto en lo personal como en lo profesional, Esteban tendrá este año a sus primeros dos alumnos convencionales que rendirán para convertirse en cinturones negros.

Con casi 30 años en la práctica del Taekwon-Do adaptado, para Rodríguez Nani la frutilla del postre sería poder cerrar su carrera deportiva disputando un campeonato mundial o una copa del mundo.

“El Taekwon-Do me ayudó a seguir en ritmo, no parar y seguir adelante en todo lo que me propongo. Me gustaría cerrar mi carrera como deportista adaptado disputando un Campeonato Mundial o una Copa del Mundo y en lo personal me gustaría llegar a ser presidente de la Federación Misionera”, aseguró.

Como mensaje a aquellos que no se animan a practicar un deporte, Esteban remarcó que “no es nada sencillo y habrá muchas dificultades, pero lo importante es participar y luchar por lo que uno quiere en la vida. Sin dudas, dentro del deporte hay una salida”, cerró.

Vale mencionar que dentro del Taekwon-Do adaptado, hay programas que son específicos, pero los reglamentos deportivos son experimentales y tienden a promover la participación efectiva de personas con diferentes tipos de discapacidad tanto en las clases como en la competencia deportiva.

La enseñanza en este campo requiere básicamente de amor y pasión. Y es el enseñante, instructor o maestro quien se esmerará en establecer un vínculo de empatía, en el cual no faltará cierta severidad acompañada de afecto. El Taekwon-Do no tiene banco de suplentes, todos son titulares.