Este viernes, Cerro Azul fue el destino elegido de un nuevo operativo del programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC, Estamos con Vos. En esta ocasión, fueron centenares de vecinos quienes se acercaron a la Escuela Provincial N° 98 donde se realizó esta propuesta que acercó servicios integrales de salud y de asesoramiento.

Las propuestas con mayor demanda del rubro de la salud en la jornada fueron las atenciones de oftalmología, control de talla y peso y las consultas al médico clínico y pediátrico. Con respecto a los servicios, los trámites para DNI, asesoramiento por parte del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), las charlas para huertas domiciliarias, peluquería y el espacio TeRRestRis para las infancias fueron otras de las actividades de la víspera.

Julio Romero, uno de los vecinos que asistió al operativo, contó que “es una propuesta interesante porque tenes todo en un solo lugar; en mi caso, aproveché para cortarme el cabello mientras esperaba el turno para el oftalmólogo, y después de eso, fui al médico para controlar mi presión”.

Por su parte Liliana precisó que “vine porque sé que es una actividad integral, para control de mi salud, de la vista y la charla de huertas domiciliarias para aprender siempre”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, afirmó que “nuestra prioridad es el compromiso con la comunidad, estando presente con cada vecino con propuestas, atendiendo las demandas y trabajando en soluciones concretas para los vecinos”.

Del operativo Estamos con Vos participaron el Ministerio de Salud, el Registro Provincial de las Personas, el IPRODHA, el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), el programa Ahora Gas y la Municipalidad de Cerro Azul.