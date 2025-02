Aryhatne Bahr (25), es abogada, especialista en derecho digital y diplomada en Ciberdelincuencia. Su interés por especializarse en la temática comenzó a en tiempos de pandemia, debido al mayor involucramiento de la población con la tecnología digital. Hoy, la seguridad digital es una temática que ocupa y preocupa a todos debido a la gran cantidad de estafas virtuales.

Cómo evitar estafas:

«Lo primero es ver siempre la dirección del remitente, chequear, suelen tener direcciones que son muy similares a las páginas web originales, lo mejor es que si estás en duda, si ves que te llega un correo, te comuniques por algún medio telefónico con la página que está intentándo comunicarse con vos», indicó. Agregó que es importante observar errores ortográficos y saber que «nunca te van a pedir datos por correo electrónico». Otro consejo es que vean la forma que llegan esos mensajes: «Los mismos suelen no estar personalizados, es decir, te va a decir: ‘querido cliente, estimado usuario’, no te van a decir estimada Cinthia».

En la misma línea la aboga marcó que “lo mejor que podemos hacer es educarnos e informarnos sobre cómo suceden estos ciberdelitos, cómo son las modalidades que utilizan los ciberdelincuentes para intentar estar al menos un pasito adelante de ellos o en el mismo nivel porque realmente todo el tiempo se están ingeniando, son re creativos y se actualizan constantemente”.

¿Adónde recurrir?

Pueden recurrir, en Posadas, a la Dirección de Cibercrimen. También tienen un teléfono que funciona las 24 horas de del día, los 365 días del año. «Misiones es la primera provincia del NEA que tiene personal especializado en ciberdelitos en todas las unidades regionales de la provincia, entonces en cualquier Policía que esté en el interior de la provincia te van a poder atender y asistir en todo lo que tenga que ver con ciberdelitos». señaló.

Sobre la joven profesional y su interés por los delitos digitales:

Aryhatne pone el foco en lo nuevo y se actualiza permanentemente. «Encontré esta Diplomatura que lo que hacía era acercarnos a todo lo que son los delitos en entornos digitales, las herramientas que se utilizan en las investigaciones para poder llegar a los responsables y también cómo tratan, por ejemplo, el tema de la evidencia digital, una evidencia que es sumamente volátil», relató la profesional en una entrevista con “La Casa del Streaming”.

Destacó que «en nuestra provincia el año pasado se avanzó muchísimo en lo que tiene que ver con la legislación, justamente yo creo que nosotros como operadores de Derecho tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos en todo lo que tenga que ver con la ciberdelincuencia porque, al igual que la tecnología, avanza a pasos agigantados» y resaltó que «los ciberdelincuentes también lo hacen, entonces estas capacitaciones son solo el primer paso», dijo.

Destacó que se avance en convenios en Misiones, «por ejemplo, como el que se firmó el año pasado entre la Legislatura y el OCEDIC (Observatorio de cibercrimen y evidencia digital en investigaciones criminales de la Universidad Austral), un observatorio que está dotado de profesionales sumamente capacitados que tienen un compromiso básicamente con la sociedad en la prevención, en el acompañamiento, en las investigaciones, lo vimos en el caso de Germán Kiczka, que fue la misma fiscal Daniela Dupuy, que es la directora del OCEDIC, quien halagó a los proyectos que tenemos hoy en día en la provincia», recordó.

El Caso Kiczka, un antes y un después en la política misionera

“El caso de los hermanos Kiczka vino a poner énfasis en un delito que por ahí la sociedad no conocía o la sociedad pensaba que aquí no podría ocurrir este tipo de hechos aberrantes. Yo creo que a todos nos conmocionó no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional cuando comenzamos a ver qué tipo de material consumían y distribuían estos hermanos, saber que se trataban de videos de niños, de bebés con pocos meses de vida, de niños de 9, de 13 años”, opinó.

Asimismo, la abogada se refirió a las consecuencias del caso, no solo en el plano legal, sino como permeó en el Poder Legislativo Nacional: “iniciativas como ficha limpia, que hace que nosotros nos acerquemos a una figura de un político que sea más honesto, que tenga un compromiso mayor con la sociedad e inclusive reformas o proyectos”.

Una fiscalía clave

Además, subrayó la importancia de la flamante Fiscalía en Ciberdelitos: «Creo que una fiscalía especializada en ciberdelitos en la época en la cual estamos viviendo es sumamente importante porque los delitos que antes ocurrían con mayor frecuencia en la calle hoy en día pasan a través de una pantalla, no estamos hablando únicamente de delitos como, por ejemplo, el grooming o lo que tenga que ver con la distribución de la mal llamada pornografía infantil, que no es pornografía infantil, es material de abuso sexual infantil (MASI), sino que estamos hablando de todo tipo de delitos, desde una estafa por Marketplace (entorno digital de compraventa en Facebook) hasta una estafa por videollamada, es un abanico tan amplio de delitos que es necesario que haya un equipo que esté especializado y que enfoque todos sus recursos en la capacitación de su personal, en el seguimiento de las investigaciones, para poder comprender cómo manejar una evidencia digital, que es muy diferente a una evidencia física».