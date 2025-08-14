Con un recorrido completamente renovado que combina ambientaciones reales, materiales innovadores, intervenciones creativas y experiencias participativas, llega la segunda edición de Espacio UNE 2025, el evento de arquitectura, diseño y construcción que busca consolidarse como referente en la región. Será en Posadas, del 15 al 24 de agosto en el emblemático edificio ubicado en calle Córdoba 2343.

En esta edición, los visitantes podrán sorprenderse con espacios intervenidos por profesionales locales que muestran lo mejor del diseño aplicado a situaciones cotidianas, recorrer stands de marcas con productos disponibles en la región, disfrutar de un sector gastronómico curado especialmente, que acompaña la experiencia del recorrido, además de participar en charlas, talleres y actividades abiertas para estudiantes, profesionales y público general. Además, habrá una tienda del evento, ubicada en el segundo piso, donde el público podrá comprar los productos que se exhiben en las ambientaciones y stands.

La arquitecta y organizadora, Alina Bistoletti explicó que UNE es mucho más que una muestra. “Es un espacio de encuentro que busca inspirar, conectar y activar la escena creativa local. Este año apostamos a una programación más amplia, una curaduría más precisa y una mayor participación de actores del sector público y privado. Como valor agregado, se realizará una subasta de diseño, donde el público podrá adquirir piezas únicas de mobiliario, arte y decoración y cada espacio contará con microeventos propios, actividades programadas que sucederán dentro de las ambientaciones, generando una experiencia más dinámica e inmersiva para el visitante”, remarcó.

Ciclo de charlas gratuitas y domingos con actividades en la calle

Espacio UNE ofrecerá además un ciclo de charlas gratuitas, tanto técnicas como generales, abiertas al público en general. La asistencia requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados y quienes participen de estas actividades podrán recorrer el evento sin costo. El cronograma está disponible en la web del evento: www.uneespacioabierto.com.ar, en el botón “Charlas” y en la cuenta de Instagram: @une.espacioabierto.

Desde la organización expusieron que, durante los dos domingos del evento, se cortará la calle frente al lugar para desarrollar una serie de microeventos al aire libre, abiertos a todo público. Entre las actividades, se realizará una feria deco con marcas aliadas que van a exhibir y vender sus productos de decoración, mobiliario y accesorios, presentaciones de arte local con intervenciones y muestras, exhibiciones de diseño innovador y propuestas creativas diversas y actividades dinámicas y participativas para que los visitantes se involucren y disfruten del espacio público.

“Estos eventos en la calle buscan generar un ambiente vivo, accesible y cultural, que complemente la experiencia dentro del edificio y acerque el diseño a toda la comunidad. Estará sujeto a las condiciones climáticas. Otra novedad es que vamos a contar con una tiny house Reflex House, diseñada por la arquitecta Clorinda Cárdenas y construida por Bauen, reconocida por sus aberturas de alta prestación. Su particularidad es ser transparente, lo que la convierte en una propuesta innovadora y llamativa para la ciudad. La Reflex House estará itinerando por distintos puntos de la ciudad y estará a la venta, con la coordinación de Daniella Cortés de Solari Bienes Raíces”, explicó Alina Bistoletti.

Entradas

El evento se podrá visitar de lunes a viernes de 16 a 21 horas y los sábados y domingos de 11 a 21 horas. El costo general de ingreso será de $2.000 pesos y las entradas estarán a la venta exclusivamente en ticketmisiones.com, y también se podrán adquirir en puerta. Habrá descuentos especiales para estudiantes, quienes podrán acceder con un precio reducido presentando la documentación correspondiente. Se recuerda que el ingreso a las charlas es gratuito, con inscripción previa debido a cupos limitados.