La iniciativa consiste en trasladar los 136 contenedores diferenciados del área centro a instituciones educativas de distintos barrios de la ciudad. Con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación ambiental y ampliar los espacios de disposición de materiales reciclables se implementará una nueva etapa del plan de gestión sustentable.

Esta acción tiene un doble propósito, educar a la comunidad sobre la correcta separación de residuos y ampliar la red de puntos de recepción de reciclables disponibles para los vecinos.

Actualmente, Posadas cuenta con más de 30 espacios habilitados para depositar materiales reciclables, entre puntos limpios, ecopuntos y Centros de Atención al Vecino (CAVs). A esto se sumarán las escuelas y colegios que adhieran al programa.

Cada institución que forme parte, firmará un compromiso de colaboración, recibirá charlas de sensibilización ambiental para estudiantes de ambos turnos, y contará con una recolección semanal de los materiales reciclables, que luego serán tratados en el Centro Verde Municipal.

El proyecto es impulsado por la Dirección de Gestión de Contenedores, junto a la Dirección General de Recolección de Residuos, la Dirección de Economía Circular y la Dirección de Gestión de Residuos Compostables y Reciclables.

Es importante continuar avanzando con las políticas ambientales, reforzando el mensaje de responsabilidad y ciudadanía. De esta manera, Posadas continúa avanzando hacia una ciudad más limpia, consciente y sostenible, donde la educación y la participación comunitaria son pilares importantes.