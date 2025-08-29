Karina Milei y Martín Menem llegaron a Corrientes para acompañar a Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza a gobernador. Lo que debía ser un cierre de campaña tranquilo terminó en gritos, empujones y una huida apresurada.

En la peatonal provincial, manifestantes opositores los recibieron con rechiflas y abucheos. Rodeados por custodia y efectivos de la Federal, Milei y Menem tuvieron que subirse a una camioneta para escapar de la tensión.

«Que se vayan de Corrientes. Tengo un hijo discapacitado y me sacaron todo», gritaba una vecina, denunciando supuestas coimas de la familia Milei. La escena recordó lo vivido en Lomas de Zamora, donde Javier y Karina también debieron retirarse ante la presión de manifestantes.

Almirón calificó los incidentes como «violencia política» y acusó a militantes del gobernador Gustavo Valdés de intentar sabotar el cierre de campaña. «Vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos», afirmó, mientras vecinos denunciaban que Milei «nunca piensa en los hijos» y «lastimó niños, mujeres y viejos».

La caminata por el centro de la ciudad fue abortada entre golpes y empujones, y hasta periodistas que intentaban acercarse fueron agredidos, según relató Cecilia Conesa de A24. Entre los manifestantes se podían leer carteles con frases como «Karina alta coimera» y «Dejen de robarle a los discapacitados».

El cierre del oficialismo local transcurrió sin incidentes, con el respaldo de gobernadores como Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti. Mientras tanto, Martín Ascúa apunta a la gobernación con apoyo de Cristina Kirchner.

Las encuestas muestran que Valdés y Ascúa lideran, aunque ninguno tendría mayoría en primera vuelta, escenario que podría favorecer a Valdés con los votos del tercer candidato y los libertarios.

En Buenos Aires, José Luis Espert también sufrió incidentes: tuvo que escaparse en moto de un militante de la caravana de Milei en Lomas de Zamora, que debió ser evacuada entre enfrentamientos con vecinos enojados. El presidente libertario quedó expuesto en primera línea de los enfrentamientos, mientras la escasa presencia de militantes apenas cubría unos metros.