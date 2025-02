En plena ola de calor y con apagones masivos en ocho provincias argentinas (incluidas las del NEA) Misiones logró sostener el pico de demanda de potencia de este lunes que se dio a las 15:00 y fue de 625,4 MW. El límite de potencia que recibe Misiones del sistema nacional son 600 megas, con lo que el resto fue absorbido por la generación distribuida provincial. En el NEA, Misiones fue la provincia que no necesitó hacer cortes de suministro de demanda debido a esta generación distribuida.

Así, la generación propia y la paulatina soberanía energética apuntada a la energía limpia que se instauró como política de Estado en la provincia, comienzan a dar sus frutos en momentos críticos para los sistemas de transmisión y distribución eléctrica en el territorio nacional.

Según los registros de Energía de Misiones, el tope histórico de demanda fue de 641 MW El 20 de enero de 2022.

En la jornada de este lunes, las demandas pico se dieron en Posadas con 243 MW; San Vicente con 31MW; Iguazú con 40 MW; Leandro N. Alem con 25 MW y Oberá con 49 MW.

Desde Energía de Misiones resaltaron el aporte del programa de actualización tecnológica de la central Urugua-í, que permite contar con sus capacidades al 100%. Este programa se ejecuta desde hace dos años y se prevé su culminación en 2027 con la modernización del sistema de control y equipos de potencia.

El plan de inversiones se complementa con las obras de potenciación con nuevos transformadores y líneas más robustas, reemplazo de postes de madera por hormigón y puesta en servicio de parques solares y nuevas estaciones transformadoras.

«Estamos muy bien parados para este escenario y con el 30% de la demanda interna sostenida por generación propia. Mientras no haya problemas de transmisión del sistema nacional, Misiones puede hacer frente a las olas de calor», explicó la presidente de la prestataria, Virginia Kluka.

Consumo eficiente, importante estrategia

Independientemente de la coyuntura de la ola de calor, la empresa eléctrica provincial insiste en la importancia de que cada misionero adopte medidas sencillas de ahorro energético para el cuidado de la economía familiar y el cuidado del ambiente.

En este marco, es fundamental que se desconecten los electrodomésticos que no se usan, se modere el uso de aires acondicionados en 24 grados y se reemplacen focos por lámparas led. También en los lugares de trabajo es fundamental apagar luces y aires acondicionados en los horarios de descanso y no dejar enchufados electrodomésticos y equipos eléctricos no estén en uso para evitar el consumo fantasma.