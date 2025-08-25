La presidenta de Energía de Misiones, Virginia Kluka, presentó ante la comisión legislativa la proyección presupuestaria para 2026, con un plan que mantiene los ejes de la gestión provincial: sustentabilidad energética, inversión para el desarrollo y digitalización de servicios.

El programa incluye obras para fortalecer el desarrollo productivo, industrial y urbano de la provincia, ampliar el acceso a la energía y renovar la infraestructura eléctrica. Se prevé la ampliación de estaciones y subestaciones transformadoras, mantenimiento de líneas de alta, media y baja tensión, y reemplazo de postes de madera por hormigón, más resistentes ante tormentas.

Kluka destacó los avances de 2025, con más de 200 obras finalizadas, y confirmó la continuidad de cuatro líneas de gestión para 2026: inversión, capacitación, eficiencia y proyección. El programa Potenciar se posiciona como el de mayor impacto a largo plazo, con 178 obras de extensión de redes y remodelación de estaciones en 15 municipios; 86 ya están en ejecución. Entre los hitos, se destacan la nueva Estación Transformadora de Garupá, que atenderá la demanda presente y futura, y la ampliación de la Estación de San Vicente con un transformador de 44 MVA.

Por su parte, el programa Sustituir continuará reemplazando postes de madera por hormigón; en 2026 se proyecta cambiar 1.796 postes en toda la provincia, incluyendo 800 en Posadas y 996 en 20 localidades del interior.

En materia de demanda, el pico se registró en marzo con 669 megavatios, mientras que la capacidad instalada alcanzó los 854 megavatios, incluyendo 120 MW de Uruguaí, 12,5 MW de parques solares y 10 MW adicionales del Parque Solar Fotovoltaico de Oberá, pronto a inaugurarse.

Finalmente, Kluka resaltó la digitalización de la empresa, con 211.981 usuarios registrados como clientes digitales, 190 mil recibiendo facturas online y 73.168 usando la app o el portal web para pagos y gestiones. Además, se instalará medición inteligente en 2.600 hogares y 112 grandes usuarios, consolidando la modernización de Energía de Misiones.

Unite a nuestra comunidad