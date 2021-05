El diputado provincial Isaac Lenguaza -quien buscará su reelección en la Legislatura- no está de acuerdo con el llamado a elecciones para este 6 de junio. Sin embargo, se mostró entusiasmado y expectante sobre lo que pueda decidir el misionero en estas legislativas provinciales. Aseguró que el Frente Agrario y Social para la Victoria es el mismo que ganó las elecciones en 2019 (Frente de Todos). “Tranquilamente se puede repetir ese resultado electoral. En ese momento la Renovación salió tercera y Cambiemos segundo”, recordó. Asimismo, instó a los misioneros a ir a las urnas ya que “tienen la oportunidad de equilibrar el poder si votan a espacios que no sean del oficialismo”.

El legislador observó que no es sencillo imponer ideas cuando se es de la minoría. Explicó que presentar proyectos es una parte de la tarea que les cabe a los diputados, la otra, dijo, «es el trabajo que realizamos desde el espacio, que es recorrer la provincia, tramitando y gestionando con los organismos para llevar soluciones a la gente».

Sobre la campaña, la describió como totalmente atípica. “Lo más importante siempre fue hacer reuniones, llegar a los vecinos y en esta no se pudo dar eso, sobre todo, porque nosotros teníamos que cuidar al misionero, como predica la Renovación pero que finalmente no se dio así porque es una elección que no se tendría que haber convocado en este momento ya que se tendrá que movilizar ese día a alrededor de un millón de misioneros”, cuestionó.

Aseguró que en ese proceso están haciendo campaña a través de redes, reuniones pequeñas, teléfono, explicando a la gente que son la representación del modelo nacional en la provincia. “Si bien la elección es más local, tratamos hacer una distribución de los candidatos estratégicamente para que haya candidatos de diferentes puntos de la provincia. Santiago Mansilla es de Eldorado, Blanca Álvez de San Vicente, Martín Sánchez de Garupá”, enumeró. Asimismo, indicó que también en esta elección pusieron varios sublemas con sectores con mucha representación social, ambientalistas, la clase media y que trabajan en ayuda social. “Se está viendo una gran respuesta hacia nuestro frente, promocionamos el sol como estrategia y que el electorado identifique el sol en nuestra boleta”, precisó.

Para Lenguaza es importante que la gente vote a espacios que no son del oficialismo. Recordó que en estas elecciones no se vota intendentes, ni gobernador. “Se vota diputados y concejales y cuando votas a la oposición permite equilibrar el poder y esto permite que lo que no te muestra el oficialismo, te muestra la oposición”, señaló.

Al caracterizar el frente al que pertenece indicó que son los que tienen la empatía con el que más necesita, con la sensibilidad que se necesita en la política. “También, en nuestro espacio vemos mucho la situación del pequeño productor y entendemos que es donde está la riqueza. Si al productor le va bien, le va bien al comerciante, al emprendedor».

Para cerrar, Lenguaza convocó a los misioneros participar de los comicios del 6 junio y ejercer el deber cívico que tienen como ciudadano. “Sé que muchos, por la pandemia o porque están descreídos de la política, no quieren votar. Les pido que hagan un esfuerzo y que vayan a votar porque una elección siempre es una esperanza de que algo nuevo puede venir. Lo peor de la decepción es no votar, creo que la rebeldía debe salir con el voto”, enfatizó.