Octubre arrancó con el operativo N° 50 del programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC, Mirar Mejor. La localidad de Comandante Andresito fue sede de esta iniciativa que semana a semana acerca servicios integrales oftalmológicos -como controles, consultas, diagnósticos, derivaciones y recetas de anteojos- sin costo alguno para los pacientes.

Durante la mañana de este miércoles, decenas de vecinos se congregaron en el CIC para acceder a esta propuesta trabajada en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI).

En esta ocasión, gran parte de las consultas fueron por dificultades para ver de cerca, situación que repercute en actividades cotidianas. Los vecinos, tras este operativo, destacaron el acercamiento de esta propuesta que cuida la salud visual de los misioneros.

Inés Gularte, vecina de la zona, contó que “es la primera vez que me hago un control de la vista. Desde hace años me cuesta ver de cerca, me molestan mucho los ojos y tengo un dolor de cabeza tremendo. Por eso, dejé de leer y me costaba ayudar a mi hija. Ahora con los anteojos sentí un alivio y podré ayudar con las tareas a mi hija”.

Por su parte Waldemar Rivero dijo que “hace 10 años que dejé de usar anteojos porque se me rompieron y cuesta comprar unos nuevos. Ver de lejos me cuesta mucho. Esta propuesta, la verdad, me cambia la vida. Después de muchos años vuelvo a tener esos anteojos que tanto necesitaba y sin costo”.

Mientras que Gladis Luckmann relató: “Me cuesta mucho ver. El día a día es muy difícil. Siento molestias y dolores de cabeza tremendos. Viajar a Posadas, a Oberá o a Puerto Iguazú es un costo que me cuesta afrontar. Que hayan venido a Andresito es un gran alivio. Tuve un diagnóstico y la receta de anteojos que son excelentes y una gran solución”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, aseveró que “con este programa único en su tipo en el país ya recorrimos 50 municipios en los que acercamos una solución concreta y sencilla, que tiene un objetivo claro: cuidar la salud visual de los misioneros”.

En este sentido, agregó que “ya son miles de vecinos que accedieron a esta propuesta, son miles de vecinos que recobraron la visión, a través de un Estado presente, que brinda respuestas y que mejora la calidad de vida de los misioneros”.

De esta manera, el programa Mirar Mejor ya lleva más de un año de trabajo recorriendo y llevando a cada comuna servicios integrales en materia oftalmológica en aquellos municipios que no cuentan con un profesional de la vista de manera permanente. La agenda de esta iniciativa continuará el próximo miércoles con un nuevo destino: 25 de Mayo.