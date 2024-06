Decidido a dar una señal de unidad y estabilidad interna tras los cambios, y envalentonado por la aprobación de la ley Bases en el Senado, Javier Milei encabezará este jueves su primer acto institucional tras los cambios en el Gabinete junto a su equipo parcialmente renovado de funcionarios, incluida la alejada vice, Victoria Villarruel. En Gobierno lo toman como el inicio oficial del segundo semestre y el supuesto relanzamiento de la gestión bajo la nueva gestión de Guillermo Francos. Y no está confirmado si irá el anunciado futuro ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, con quien está pendiente una reunión para delimitar los alcances del área que le asignarán.

El evento será en Rosario, por el Día de la Bandera. Comenzará con el izamiento, y terminará con los discursos del intendente, Diego Javkin, del gobernador radical, Maximiliano Pullaro, y finalmente del primer mandatario. El mensaje será de corte institucional, con alusiones a la patria similares a las que pronunció en Córdoba por el 25 de Mayo, el fin de semana que quedó de manifiesto que debería postergar el Pacto de Mayo y en que se cristalizaron las sacudidas internas.

De hecho, fue justamente en la celebración de esa reciente fecha patria donde tuvo su última presentación en público el ex ministro coordinador, Nicolás Posse, que ese tortuoso fin de semana fue desairado varias veces por el Presidente, antes de terminar eyectado entre vaivenes informativos.

Este jueves, 20 de Junio, el Presidente buscará exhibir el supuesto relanzamiento del Gobierno después de los convulsionadas despidos y renuncias de funcionarios de alto rango y segundas líneas, varios de los cuales siguen en el tintero. Aunque por ahora, el Gobierno no hizo anuncios relevantes de gestión. En Balcarce 50 aseguran que la eliminación del sistema de doble verificación que había impuesto el predecesor de Francos agilizó la administración y advierten sobre novedades para las próximas semanas. Por ejemplo, se esperan noticias del vapuleado ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, que prepara una nueva estrategia de comunicación y anuncios, secretaría por secretaría.

Milei y sus ministros llegan a Santa Fe envalentonados por los anuncios positivos que exhibieron en los últimos diez días: la cifra a la baja de la inflación, la renovación del swap con China, la aprobación de la ley Bases en el Senado. Y dicen que ninguno de esos factores está empañado por los graves incidentes en el Congreso durante el debate; ni por las acusaciones en la Justicia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni por la orden de la jueza María Servini para liberar a varios de los detenidos en los incidentes, en medio de las fuertes denuncias por uso excesivo de la fuerza y la existencia de presos políticos de parte de la oposición.

En cambio, dicen que están enfocados únicamente en la economía. En particular, a la espera de novedades de parte del ministro Luis Caputo, para poder anunciar un eventual acuerdo con el FMI. Además, Milei ya empezó a esbozar, en declaraciones a la prensa, que están dialogando con el Banco Mundial, y en el mundillo libertario sienten que próximamente podrían llegar los fondos para poder levantar el cepo. Una promesa repetida hasta el hartazgo en la campaña, que supuestamente tenía fecha para mediados de año y de la cual no hay novedades. De hecho, ahora hablan de diciembre o enero. «Si no logramos sacarlo antes de fin de año, es un fracaso», dijo un referente de alto peso.

Tampoco los preocupa, dicen, las dificultades de Milei para acordar con Sturzenegger la creación del Ministerio de Modernización. En la novela sobre su postergado desembarco entre roces con el ministro Caputo y el asesor Santiago Caputo, un referente libertario de peso deslizaba auer una nueva hipótesis: que, al asesor, en realidad, nunca le interesó tener a cargo un ministerio, y que pone condiciones demasiado difíciles justamente por ese motivo. Como fuera, cerca de Karina Milei se quejaban por la insistencia por información: «Nos importa poquísimo, sólo les interesa a ustedes, no sabemos por qué», decían sobre la dilación en la puesta en marcha de una nueva cartera nacional.

Fuente: Infobae