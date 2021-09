Se realizó en Córdoba un plenario con defensores del pueblo de todo el país de cara a la elección de nuevas autoridades en la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra). En ella, el defensor del pueblo de Posadas, Alberto Penayo, planteó su postura sobre el perfil federal que debería tener la nueva conducción.

«Nosotros estamos en una provincia alejada del centro del país donde se toman todas las decisiones importantes. Y varias veces me las tuve que arreglar en soledad y sin la representación de un colectivo fuerte que me respalde cuando desde la Defensoría de Posadas tuvimos que ir con amparos contra el Municipio, la Provincia o la Nación, en defensa de los más vulnerados y desprotegidos. No quiero que eso vuelva a pasar ni con Misiones ni con ningún defensor del pueblo del país que necesite el respaldo de sus pares y que no tenga respuesta como me pasó a mí. Por eso pido que quienes estén al frente de la Asociación en el siguiente mandato, asuman también la responsabilidad de dar batalla por los más necesitados, que es a quienes nosotros representamos. Pero también que asuman el compromiso de construir institucionalidad», expresó Penayo en parte de su discurso.

Una de las batallas pendientes que tiene por delante la Asociación y que será uno de los desafíos de los nuevos directivos, es lograr que se restituya el cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, que en este momento se encuentra vacante por disposición del Gobierno nacional.

Al respecto, Penayo insistió en que hay que hacer fuerza para cambiar esta realidad: «Los desafíos que tenemos por delante son muchos, desde lograr que se restituya el cargo de un Defensor del Pueblo a nivel nacional, como conquistar un espacio de mayor representación para el colectivo a nivel nacional. Es nuestro trabajo hacer de Adpra una institución fuerte para poder representar con firmeza los intereses colectivos de nuestros vecinos, cada uno en su jurisdicción. Pero también, para poder respaldar como corresponde si algún defensor de cualquier punto del país necesita apoyo institucional», enfatizó.