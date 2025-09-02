El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para participar en encuentros empresariales en Los Ángeles y hará una escala en Las Vegas, donde asistirá al show de su expareja, Fátima Flórez, en el Hotel Sahara. La presencia del mandatario en el espectáculo se promociona con el lema «¡Viene Milei!», según un flyer difundido por el empresario Jorge Elías .

Este viaje se produce en un contexto de creciente tensión política en Argentina, marcado por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. La situación ha generado pedidos de interpelación en el Congreso, aunque aún no ha sido citada por la justicia .

Además, la administración de Milei enfrenta cuestionamientos sobre la libertad de expresión, tras la censura de audios de Karina Milei y el respaldo del mandatario a la medida. En este contexto, su viaje a Las Vegas para asistir a un espectáculo de entretenimiento ha generado críticas y sorpresa en diversos sectores.

Fátima Flórez, por su parte, ha confirmado la asistencia de Milei a su show, pero ha descartado cualquier posibilidad de reconciliación, manteniendo una relación de amistad con el presidente .

La decisión de Milei de priorizar un evento de entretenimiento en el extranjero en medio de una crisis política interna ha generado debate y es vista por algunos como una desconexión con las preocupaciones de la ciudadanía.