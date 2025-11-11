A pesar de la reciente desregulación de los aranceles escolares dispuesta por el Gobierno nacional, en Misiones el control de las cuotas de los colegios privados seguirá a cargo del Estado provincial. Así lo confirmó el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), que aclaró que el nuevo decreto no tiene aplicación en el territorio misionero.

El Decreto 787/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, deroga el histórico Decreto 2417/1993, que establecía el control estatal de los aranceles de los colegios privados. Con esta medida, el Ejecutivo nacional argumentó que busca “liberar el sistema educativo privado” y promover “la competencia y la sostenibilidad económica” de las instituciones.

Sin embargo, desde el SPEPM señalaron que en Misiones nada cambia. El organismo provincial recordó que los colegios de gestión privada “deben continuar ajustando sus aranceles conforme a la normativa local vigente” y que el decreto nacional “no tiene aplicación práctica ni jurídica” dentro del sistema educativo misionero.

“El control de los aranceles escolares es competencia de la provincia. Los establecimientos deben seguir solicitando autorización previa para cualquier modificación de cuotas o matrículas”, indicaron desde el organismo, dependiente del Ministerio de Educación.

En Misiones, el funcionamiento de las instituciones privadas se rige por la Ley VI-46 (antes Ley 2987), que otorga al SPEPM la facultad de supervisar, clasificar y reglamentar a los colegios de gestión privada, incluyendo la determinación y control de los aranceles que perciben.

De esta manera, los topes de incremento y las llamadas “bandas arancelarias” continúan vigentes. Los colegios no podrán aplicar aumentos de manera unilateral invocando el decreto nacional, sino que deberán seguir los procedimientos provinciales establecidos.

Para las familias, esto significa que las cuotas escolares seguirán reguladas, garantizando previsibilidad y transparencia en el sistema. Para los colegios, en cambio, el esquema mantiene las mismas exigencias administrativas, sin margen para aumentos automáticos.

El SPEPM también recordó que la autonomía provincial en materia educativa está reconocida por las leyes nacionales 24.049 y 26.206, que delegan en las provincias la administración de los servicios educativos.

En definitiva, mientras a nivel nacional se avanza hacia una liberalización del sistema, Misiones mantiene su propio esquema de regulación con el objetivo de preservar el equilibrio entre los costos institucionales y el acceso de las familias a la educación privada.