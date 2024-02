La multinacional de entretenimiento, Paramount, dueña en Argentina de Telefe, anunció este martes el despido de 800 empleados en todo el mundo, aproximadamente un 3% de la planta global.

En un mensaje interno, el CEO, Bob Bakish, señaló que Paramount informará a los empleados despedidos de Estados Unidos en el transcurso de este martes, y que las notificaciones al staff impactado del resto de los países serán informadas “a lo largo del tiempo”.

“Estos ajustes nos permitirán ejecutar nuestra visión estratégica para el año que tenemos adelante”, señaló Bakish.

Paramount es dueña del estudio homónimo y los canales CBS, Comedy Central, MTV y Nickelodeon, entre otros. En Argentina, adquirió Telefe en 2016 a Telefónica.

La compañía reportó pérdidas por US$ 238 millones en el tercer trimestre del año pasado e identificó como causas de la misma la merma de los ingresos provenientes del cable, un público que aún no recuperó los niveles prepandemia en los cines y un servicio de streaming (Paramount+) que aún no da ganancias.

Los recortes en la planta eran esperados y fueron mencionados por Bakish en una nota interna el mes pasado, indicó la agencia Bloomberg.

Para reducir deuda e incrementar las ganancias, la firma reorganizó diversas subsidiarias internas y vendió activos como la editorial Simon & Schuster.

En Argentina, Paramount (denominada hasta 2022 como Viacom) ya vendió las repetidoras de Telefe de Mar del Plata (Canal 8), Bahía Blanca (Canal 9), Salta (Canal 11), Neuquén (Canal 7) y Tucumán (Canal 8), quedándose únicamente con las de Córdoba, Rosario y Santa Fe.

El presidente de Paramount, Shari Redstone, está analizando diversas opciones para la empresa, incluyendo una venta o fusión con algún otro conglomerado de medios.

La familia Redstone, a través de National Amusements (dueña también de la cadena de cines Showcase), posee 9,7% de acciones de la empresa y el 77% del poder de voto.

Byron Allen, empresario de medios estadounidense, realizó recientemente una oferta de US$ 14.300 millones para adquirir Paramount, ofreciendo US$ 28,58 por cada acción con poder de voto, un 50% más de lo que valen en el mercado. “Paramount respondió a nuestra oferta y estamos negociando”, manifestó en una entrevista la semana pasada.

Allen ya realizó una oferta de US$ 10.000 millones el año pasado para comprar a Disney el canal de aire estadounidense ABC junto con sus repetidoras locales, y los canales de cable FX y National Geographic.

David Elisson, fundador y CEO de la productora Skydance Media –coproductora de películas con Paramount- también manifestó su interés en comprar la firma.

Del mismo modo, se reportó que Paramount también dialogó con Warner Bros. Discovery sobre una posible fusión.

Fuente: Télam