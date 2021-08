La Argentina alcanzó durante julio un superávit comercial de US$ 1.537 millones, la segunda cifra más elevada del año, producto de un fuerte incremento en las exportaciones.

Las ventas al exterior alcanzaron el mayor nivel desde mediados de 2013, informó el INDEC.

El resultado comercial de julio fue producto de un volumen de exportaciones de US$ 7.252 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en US$ 5.715 millones.

En el caso de las ventas externas, el nivel fue el más elevado desde junio de 2013.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 54,7% con relación a igual mes del 2020, y alcanzó un monto de 12.967 millones de dólares.

Entre enero y julio las exportaciones totales llegaron a US$ 42.625 millones, mientras que las importaciones treparon a US$ 34.314 millones, con lo que el saldo positivo en la balanza llegó a US$ 8.310.

Incremento por precios

Las exportaciones aumentaron 47,1% respecto de igual mes de 2020 (US$ 2.321 millones), debido a un incremento de los precios de 33,3% y de las cantidades de 9,3%.

En términos desestacionalizados, las exportaciones de julio crecieron 1,7%, mientras que la tendencia-ciclo registró una suba de 2,4%, con relación a junio de 2021.

Todos los rubros aumentaron: las manufacturas de origen industrial (MOI), 78,7%; los productos primarios (PP), 54,4%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,7%; y los combustibles y energía (CyE), 15,6%.

En julio, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, China, Países Bajos, Chile, Estados Unidos, Vietnam, India, España, Egipto y República de Corea en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 54,7% del total de ventas externas.

Las importaciones se incrementaron 65,6% respecto a igual mes del año anterior (2.264 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 35,1% en las cantidades y de 22,6% en los precios.

El saldo de la balanza comercial fue US$ 57 millones superior al registrado en igual período de 2020.

Los diez principales países de origen de las importaciones fueron: Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Qatar, Tailandia, Francia, India y México y representaron el 70,1% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de julio correspondieron al comercio con Países Bajos (US$ 394 millones), Chile (354 millones), Perú (182 millones), Corea (171 millones) y España (167 millones).

Los déficits más importantes se registraron con China (US$ 456 millones), Estados Unidos (286 millones), Alemania (178 millones) y Paraguay (176 millones).

Fuente: Noticias Argentinas