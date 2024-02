El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el Gobierno de Javier Milei alcanzó el «equilibrio financiero» en enero, a la vez que ratificó que «la no aprobación en particular de la Ley de ‘Bases’ no afecta en lo más mínimo» el programa económico.

«En enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley», indicó Caputo a La Nación +, y explicó que «por eso» retiró el paquete fiscal del proyecto de Ley de Bases.

En esta línea, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que «todo lo planeado» por el Gobierno y el equipo económico «está pasando y definitivamente mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba».

«Enero, primer mes, sin ley, ya hemos ido a déficit cero», subrayó Caputo.

Consultado por el levantamiento de la sesión ayer en Cámara de Diputados cuando se trataba el megaproyecto de reformas impulsado por el Gobierno, Caputo enfatizó: «La no aprobación en particular de la ley no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales».

«De hecho, yo había retirado el paquete fiscal de la ley, pero no sólo eso, sino en el armado de ese paquete la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales ya estaban por fuera de la ley», sumó.

Asimismo, reconoció que «la posibilidad de que esto pasara, estaba» porque -aseveró- «estamos luchando contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en la Argentina».

Fuente: Télam