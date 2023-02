Hoy, 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Se celebró por primera vez en el año 2002 con la intención de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta problemática y la necesidad de que cada niño reciba la mejor atención médica y psicológica; apoyándose en la premisa de que el cáncer infantil es curable con un diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados oportunamente.

Según el ROHA (Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino) en Misiones se diagnostican entre 50-60 casos anuales. «Actualmente tenemos 60 pacientes en tratamiento en el Servicio de Oncología del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro», indicó el jefe del servicio, Dr. Fernando Anibal Gonzales, quien comentó que por mes se registran de 150 a 180 consultas en el servicio.

«El cáncer infantil con un diagnóstico precoz y con un tratamiento oportuno se puede curar», remarcó González.

En cuanto a los tipos de cáncer que más se diagnostican, Gonzales explicó que son «leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, con una tasa de mortalidad del 20 – 30 % y el porcentaje de sobrevida a 5 años del 80 %».

Sobre los síntomas explico que os padres deben detectar y actuar inmediatamente para que su detección pueda ser precoz. “En caso de una sospecha, en primer lugar, se debe consultar al pediatra de cabecera y hacer los controles necesarios en los niños”

Algunos de los signos de alarma a tener en cuenta son: fiebre de más de 7 días que no baje con antitérmicos comunes, petequias (como picaduras de mosquitos) en todo el cuerpo, hematomas en lugares no comunes, dolores en las piernas que despierten a los niños y no cedan con analgésicos comunes, dolores de cabeza que no calman, vómitos persistentes, bultos en el cuello o alguna otra parte del cuerpo y ganglios grandes que no se van con tratamientos.

Además, explicó que actualmente cuentan con 2 especialistas, 1 hematooncólogo, 1 hematóloga infantil, 1 médica pediatra orientada en clínica oncológica, 2 secretarias, 1 técnica extracionista y 7 enfermeros especializados en oncología.

El Hospital de Día Hemato-oncológico del Pediátrico está equipado con 6 camas, 6 sillones, 2 habitaciones de aislamientos para los pacientes que hacen quimio entre 3 y 5 días. También una navegadora del Instituto Nacional del Cáncer, 1 trabajadora social, 1 médica en cuidados paliativos y se trabaja en el manejo multidisciplinario con las otras especialidades.

Durante la jornada de hoy, en el Hospital se realizan charlas en las salas de espera, más charlas online con efectores de salud de la provincia.