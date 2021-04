Los estadounidenses que hayan completado su vacunación pueden prescindir de los barbijos o tapaboca al hacer deporte, cenar y socializar al aire libre en pequeños grupos, señalaron autoridades federales de salud, y pueden reunirse en interiores sin protección facial ni distanciamiento social con otras personas y miembros de la familia que hayan completado su vacunación.

Sin embargo, debe mantenerse el uso de barbijos en lugares donde se reúna una gran cantidad de personas, como estadios, centros comerciales o iglesias, dijeron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Además, la agencia instó a las personas vacunadas a ser conscientes de la gente con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.

La nueva recomendación, que constituye una de las flexibilizaciones de pautas más importantes desde que comenzó la pandemia, es compleja y de amplio alcance, y se produce cuando casi 30% de los estadounidenses ya completó su vacunación y los aumentos en las cifras de casos de covid-19 comienzan a disminuir. Muchos expertos en salud pública han abogado por el cambio, diciendo que sigue la ciencia.

En virtud de las nuevas normativas, las personas que hayan completado su vacunación pueden asistir a pequeñas reuniones en exteriores sin barbijos o cenar en restaurantes al aire libre con otras personas, ya sea que hayan completado su vacunación o no. También pueden reunirse en interiores con personas no vacunadas de cualquier edad sin barbijo ni distanciamiento social, según la agencia.

Además, los estadounidenses vacunados no necesitan aislarse o someterse a pruebas si han estado cerca de alguien con covid-19, a menos que presenten síntomas. Si es así, debe hacerse la prueba y quedarse en casa, insta la entidad. Pero las pautas también incluyen ciertas salvedades.

Los CDC instan a todos los estadounidenses a usar barbijos al asistir a reuniones de mediana o gran envergadura, como presentaciones en vivo o eventos deportivos, y durante visitas a centros comerciales y lugares de culto a plena capacidad. Asimismo, la agencia insta a las personas a ser conscientes cuando estén cerca de personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de covid-19, como personas con diabetes y algunos tipos de cáncer y enfermedades pulmonares o renales.

Se considera que una persona completó su vacunación dos semanas después de recibir la dosis final de las vacunas de dos dosis desarrolladas por Pfizer Inc.-BioNTech SE y Moderna Inc., o la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson.

Se sabe desde hace tiempo que los entornos interiores presentan el mayor riesgo de transmisión. El SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, se propaga en gran medida a través de partículas virales en aerosol. El tamaño de un espacio, la cantidad de personas que hay en él, la duración de la exposición y la circulación del aire influyen en la facilidad con la que podrían propagarse las partículas virales.

Probabilidades de infección

Las probabilidades de infección son mucho menores en entornos al aire libre, pero numerosos factores, como el distanciamiento social, el estado de vacunación y la duración de la exposición cara a cara, pueden desempeñar un importante papel al momento de determinar la probabilidad de transmisión.

En las últimas semanas, cada vez más defensores de la salud pública y expertos médicos han estado pidiendo a EE.UU. que relaje sus normativas en torno al uso de barbijo en exteriores.

A principios de este mes, New England Journal of Medicine publicó un blog escrito por Paul Sax, director clínico de la división de enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women’s, en el que cuestionaba si era hora de eliminar dichos requerimientos.

Sigue la ciencia

El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos Scott Gottlieb escribió el lunes en un artículo de opinión en The Wall Street Journal que la Administración Biden debería terminar con las órdenes de uso de mascarillas al aire libre.

“Creo que es mejor cuando salen los mandatos de salud pública que realmente siguen la ciencia”, dijo. “La transmisión no ocurre cuando las personas están al aire libre caminando solas”. De todas formas, recomienda usar mascarilla al aire libre si no está vacunado, si tiene una conversación cara a cara con alguien que no conoce o se encuentra en un lugar lleno de gente.

Fuente: Noticias Argentinas