Ángel Fernández, aunque es joven (32 años) hace más de 15 años que trabaja en el rubro de la mecánica de autos y se puede decir que es un experimentado en la materia. Es lo que aprendió desde muy chico, es en lo que se perfeccionó y es lo que ama y sabe hacer.

Tras trabajar muchos años para otros, decidió este 2021 destinar sus ahorros a su negocio propio. En febrero abrió A&M LUBRICENTRO.

Quien una vez emprendió, sabe que implica mucha motivación y conlleva a un concepto positivo, pero su significado engloba también una serie desafíos que solo quien lo vive lo comprende. Ángel está en ese proceso. Los ahorros no alcanzaron, así que préstamos y todo el esfuerzo esta siendo volcado a sostener y hacer crecer su sueño que es: “Apostar en mi ciudad, crecer y dar trabajo a otros”.

“Personalmente siempre me dediqué no solo a arreglar los autos, sino que los clientes me pedían que le resuelva también el tema repuestos, así que vi la posibilidad de adquirirlos. De esa manera, no solamente le ahorro tiempo, sino dinero”, explicó sobre el trabajo que realiza en una charla con ENFOQUE.

“Es difícil, pero uno debe buscar avanzar”, dijo sobre su decisión de abrir su local que está instalado sobre la avenida López y Planes y Soria (Casi Av. San Martín) en la ciudad de Posadas.

Al momento de diferenciarse, Ángel marca su responsabilidad cuando se trata de entregar un trabajo y que sea a un precio accesible. “Son tiempos difíciles, y sé que el auto hoy es para muchos una herramienta de trabajo, no sólo necesitan que le entregues rápido si te lo traen, sino que además de estar bien hecho el trabajo, que sea un precio razonable”, expresó.

El local tiene todo lo referido a lubricentro. Además, Ángel realiza mecánica en general, distribuciones, frenos, embrague cambio de aceite y filtro.

“Cuando hago un cambio de aceite, por ejemplo, le explico al cliente que dependiendo el producto que decida poner tendrá una variación no solo en el precio sino en el resultado. Es en el tipo de aceite donde se produce la mayor diferencia del precio. Le explico la vida útil de uno y otro y el beneficio”, indicó sobre lo meticuloso que busca ser y la prioridad que los resultados que pretende se lleve quien acude a A&M.

Ángel se dedica cien por ciento al negocio. De lunes a viernes está de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 y los sábados de 8:00 a 14:00. La mayor demanda que tiene es en la parte mecánica. “Siempre trato de explicarle al cliente la importancia del mantenimiento del vehículo, ya que de esa manera se evita romper algo y que después le salga más caro arreglarlo”, explicó.

“Mi objetivo es darle espacio a muchos colegas que hacen mecánica, generar fuentes laborales. Ese, fue uno de los objetivos que me planteé cuando abrí. Pasaron pocos meses, es difícil, pero sigo enfocado en avanzar”, aseguró el joven emprendedor.