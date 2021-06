Karina Aguirre asumió al frente del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración el 10 de diciembre de 2019 con la premisa de acompañar, sobre todo, la vida de las cooperativas, generadoras de puestos de trabajo directo.

Con la irrupción de la pandemia las acciones orientadas a las cooperativas cobraron una relevancia aún mayor e hicieron que el foco esté puesto en una primera instancia en sostener a estas asociaciones en los meses más duros, para luego salir apuntalar y fortalecer el trabajo de cada una ellas.

“El año 2020 fue un año complejo, no paramos, acompañamos sobre todo a las cooperativas de servicios que tuvieron muchos problemas debido a que todo el insumo que manejan son insumos en dólares, por lo cual tuvimos que acompañar ese proceso, darle la posibilidad de tener un diálogo con el Estado, porque la mayor complicación que tienen en su proceso es la alta demanda de energía eléctrica, que se traduce en deudas que son muy importantes para las empresas”, explicó la Ministra en una entrevista con ENFOQUE.

Como medida concreta de acompañamiento y apoyo, “el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) entregó a fin de año (2020) diez subsidios a cooperativas de servicios que necesitaban recursos para la infraestructura para mejorar todo lo que es su cuestión de cobranza”, indicó Aguirre, y señaló que “más allá que se les dio una respuesta, hoy seguimos trabajando con los cooperativas de servicio porque consideramos que son el corazón mismo de Misiones”.

“Siempre digo que los servicios en la provincia no podrían llegar a todo el territorio si no es a través de las cooperativas. Misiones se diferencia del resto del país en eso. Tenemos cooperativas de servicios que no tiene el resto de las provincias en cada uno de sus municipios”, destacó.

Respecto a las cooperativas productivas Aguirre dijo que las mismas “han tenido un crecimiento muy importante en pandemia, sobre todo las cooperativas que producen alimentos, las cuales han visto en esta época muy buenas ventas, han comercializado como antes no lo habían hecho. Eso responde al gran trabajo de gestión que llevó adelante la Provincia, donde se prestó mucha atención a lo sanitario sin descuidar lo económico”, valoró.

La Ministra consideró que el buen manejo de la pandemia en Misiones se vio reflejado con el surgimiento de 76 nuevas cooperativas, entre marzo de 2020 y mayo de este año.

“En el 2020 y los primeros cinco meses de este año tenemos cerca de nuevas 80 cooperativas que surgieron durante la pandemia. La gran mayoría se constituyó como cooperativas de trabajo, orientadas al rubro de la construcción. Asimismo, las cooperativas productivas también tuvieron un salto exponencial, debido a que se fueron abriendo posibilidades de negocio para este sector”, indicó.

En este marco, Aguirre entiende que “las cooperativas de servicio y de producción son el corazón económico de Misiones, como lo es el emprendedurismo”.

“Las cooperativas tienen que ser la salida económica de Misiones a través de la cual nosotros podamos generar mayor movimiento económico y mayor producción; de manera solidaria, asociada, colectiva. No es lo mismo dar una respuesta a una persona de manera individual, a dar de manera colectiva a un grupo, como lo es una cooperativa”, resaltó.

En la actualidad la tierra colorada tiene 1.836 cooperativas que cuentan con registro provincial, de las cuales 994 se encuentran activas.

Entre las 76 cooperativas que surgieron en el periodo que va de marzo del 2020 a mayo de este año 67 son cooperativas de trabajo, cuatro (4) agropecuarias, dos (2) de servicio, una (1) de consumo y una (1) de vivienda.