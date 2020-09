Me Fitocosmetica Natural nació en Leandro N. Alem hace cinco años, aproximadamente. Fue el sueño hecho realidad de la licenciada en Kinesiología Grisel Impini y el especialista en envases Leandro Nadal, que habían llegado 12 meses antes a Misiones, provincia a la que eligieron para vivir por todo lo que naturaleza les aportaba. Lo que no es poco, porque ambos decidieron justamente utilizar las plantas nativas para elaborar sus productos de cosmética, esos que actualmente se están posicionando en un mercado en crecimiento.

“Mi rol es pensar las fórmulas e investigar las especies. Ver si se pueden agregar algunas variedades autónomas a las cremas”, explicó Grisel. Ella contó que hace una década es pareja de Leo y que no dudaron un segundo cuando decidieron instalarse en la Tierra Colorada para montar un laboratorio.

“Soy de Entre Ríos, viví 12 años en Capital Federal y hace 6 que estamos en Alem”, reseñó la joven, y Leandro aportó: “En mi caso, nací en Buenos Aires, soy gráfico y técnico en envases, rubro al que me dedico desde hace 18 años. Me capacité en el exterior (Alemania) y ahora me dedico a la comercialización y al envasado de los productos de nuestra firma”.

Cremas con ingredientes 100 por ciento naturales

La pareja tiene dos hijos y decidió unir las dos profesiones para darle forma a un emprendimiento que tiene como sello lo natural. “Tengo una formación en plantas medicinales. Las cremas que elaboramos tienen ingredientes 100 por ciento naturales, extractos de plantas y aceites esenciales. Lo logramos sin conservantes sintéticos”, detalló Grisel.

Leo aporta que hay todo un equipo con ellos, desde administrativos, pasando por técnicos e incluyendo expertos en redes sociales, porque las ventas exceden las fronteras de Misiones. De hecho, apunta que Ushuaia, Jujuy y Salta son excelentes puntos de ventas de sus productos.

“A veces dicen que un producto es natural porque solo tiene un ingrediente que lo es. Pero natural es otra cosa, es que no tenga sintéticos. Es un proceso largo, de mucho estudio y análisis. También incluye muchas pruebas. Ahora, por ejemplo, estudiamos los sistemas de conservación. Y eso va desde las buenas prácticas de producción, es decir, cómo hacés el producto, la materia prima que usás, la combinación, el proceso, el material de empaque, todo”, señaló la pareja a ENFOQUE.

“Además me dedico a la acupuntura, sigo atendiendo. No es un hobbie. Es un trabajo más”, aclaró Grisel.

Leandro detalló que “tenemos cinco cremas faciales, de yerba mate y menta, de lavanda, de salvia, de naranja y llantén, de pitanga y eneldo y un desodorante de citrus y aceites esenciales, con partículas bioactivas”.

Para él, “el público que nos contacta es el que empieza a cuidarse de otra manera. Tenemos habilitación para vender en todo el país, pero empezamos como un trabajo de hormiga”.

“Las plantas que usamos son en su mayoría del monte. Es un diferencial de nuestro laboratorio. Pero nosotros fomentamos que el monte siga vivo”, añadió.

Su pareja adelantó que está en proceso de estudio la realización de “pastas dentales, desodorantes y revitalizantes. Estamos investigando mucho, el coco, por ejemplo. Hay muchísimo por hacer”.

Leo aconsejó a los que quieran emprender: “Hay que amar lo que uno hace y construir un equipo fuerte, tener un propósito que trascienda a todos”.

Grisel agregó: “El que tiene un proyecto o idea debería conectarse con gente que ha emprendido el camino, para asesorarse. Nosotros no tenemos problemas en guiarlos”.

Me Fitocosmetica Natural se encuentra en Ruiz de Montoya 162, en la ciudad de Leandro N. Alem. También pueden buscarlo en las redes sociales.

https://www.facebook.com/mefitocosmeticanatural

Página web: https://mefitocosmetica.com.ar/