Terminar el secundario es empezar a construir el futuro. La Universidad de la Cuenca del Plata ofrece una formación de calidad, moderna y cercana, para jóvenes que quieren crecer y familias que buscan una apuesta segura.

Una decisión que marca el futuro

Con más de tres décadas de trayectoria y presencia en todo el nordeste argentino, la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) se consolida como una de las instituciones privadas de mayor crecimiento y prestigio en la región. En Posadas, la universidad abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una propuesta académica que combina innovación, compromiso social y excelencia educativa.

“Cada año acompañamos a cientos de jóvenes que dan el paso de elegir su carrera y comenzar a construir su futuro profesional. Sabemos que es una decisión importante tanto para ellos como para sus familias, por eso brindamos una formación integral, con el acompañamiento que cada estudiante necesita”, señaló Melisa Neris Wagner.

Carreras con futuro y profesionales comprometidos

En la sede Posadas, la UCP ofrece carreras con alta demanda laboral y reconocimiento profesional, entre ellas Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Psicología, Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciatura en Nutrición, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Criminalística y Diseño Gráfico y Multimedia.

“Buscamos que nuestros egresados no solo tengan un título, sino también las herramientas, la actitud y los valores para destacarse en su ámbito y aportar a su comunidad”, agregó Wagner.

Un entorno diseñado para aprender y crecer

La institución cuenta con modernas instalaciones, laboratorios equipados, salas de informática, auditorios y bibliotecas con más de 40.000 ejemplares. Además, ofrece tutorías, becas, programas de acompañamiento y orientación vocacional, garantizando una experiencia educativa completa y personalizada.

En la delegación de Leandro N. Alem, se dictan trayectos formativos de Abogacía, Psicología e Ingeniería en Sistemas, lo que amplía el acceso a la educación superior para estudiantes del centro-sur de Misiones y localidades como Oberá y San Javier.

Estudiar desde donde estés: carreras digitales para un mundo conectado

Asimismo, la Cuenca del Plata ofrece una modalidad digital que permite estudiar desde cualquier punto del país a través del Sistema Institucional de Educación Digital (SIED). Entre las carreras online se encuentran Psicología, Psicopedagogía, Acompañamiento Terapéutico, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Contador Público, Abogacía y la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos.

Para quienes ya cuentan con formación terciaria, la universidad también dispone de Ciclos de Complementación Curricular en Escribanía, Profesorado Universitario, Ciencias de la Educación, Geografía, Historia, Psicopedagogía y Acompañamiento Terapéutico.

Una inversión que vale la pena

“Sabemos que para muchos padres, elegir una universidad implica una inversión importante. Por eso, nuestro compromiso es garantizar que esa inversión se traduzca en una educación de calidad, con acompañamiento humano y oportunidades reales para el futuro de sus hijos”, destacó Wagner.

Inscripciones abiertas para el ciclo 2026

Las inscripciones para el ciclo 2026 ya están abiertas. Actualmente también brindan un descuento del 40% en matricula. Los interesados pueden realizar la preinscripción online en www.ucp.edu.ar o www.ucp.edu.ar/ingreso2026/, o acercarse a la sede Posadas, en Barrufaldi 2364.

También pueden comunicarse por correo a ingresos_pos@ucp.edu.ar para recibir asesoramiento personalizado.