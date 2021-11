El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric aparecen empatados con 39% de la intención de voto para la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, prevista para el 19 de diciembre, según un estudio efectuado por la consultora Cadem.

La encuesta fue realizada entre el 19 y el 21 de noviembre y la pregunta planteada a los participantes fue: “Si la segunda vuelta presidencial fuera este domingo, ¿Por quién votaría?”. Hubo un 22% de los encuestados que dijo que no votaría, que no sabe por quién lo haría u optó por no responder.

Con el 99% de las mesas escrutadas, en las elecciones de este domingo Kast obtuvo el 27,9% de los votos y Boric, el 25,8%. Si Boric reuniera el respaldo de todas las agrupaciones de izquierda y centroizquierda que participaron alcanzaría el 46,5% de los votos. Si Kast lograra juntar al otro bloque, sin fisuras, sumaría 53,5%.

Sin embargo, de acuerdo a la primera encuesta conocida esos votos no se trasladarían mecánicamente. Una explicación puede buscarse en ese amplio porcentaje de los electores que asegura que no votará.

Los primeros posicionamientos

Ambos candidatos comenzaron a buscar acuerdos con quienes están más cercanos ideológicamente para conseguir la mayoría en el balotaje.

En la derecha, Kast ya recogió el apoyo «incondicional» de la UDI y la promesa del candidato oficialista Sebastián Sichel de sentarse a negociar un posible acuerdo. «Siempre planteamos que nuestro programa no está escrito en piedra, que hay cosas que se pueden modificar, que se pueden mejorar», aseguró Kast, quien reveló que el mismo domingo por la noche habló «con muchos dirigentes buscando los puntos de encuentro».

En la izquierda, Boric consiguió un inmediato respaldo del Partido Socialista y la promesa de la Democracia Cristiana de hacer todo lo posible para impedir la consagración de la ultraderecha.

¿Parisi, el fiel de la balanza?

Por su parte Franco Parisi, cuyo tercer puesto fue la sorpresa del domingo, anunció que realizará una consulta virtual entre sus seguidores para definir a quién respaldan en la segunda vuelta.

«Nosotros le vamos a mandar la pregunta a nuestros adherentes: ¿Usted quiere votar por el candidato A, por el candidato B, no votar? Nosotros creemos en la democracia», afirmó Parisi, que no realizó la campaña en Chile debido a que está viviendo en Estados Unidos, donde tuvo que refugiarse por las diferentes causas judiciales que tiene abiertas en su país.

La situación en el Congreso

Los dos participantes del balotaje alcanzaron una débil representación parlamentaria, pero si consiguieran alinear en su apoyo a todas las fuerzas ideológicamente más afines, en este terreno Boric enfrentaría la presidencia en mejores condiciones que Kast, ya que los senadores y senadores a la izquierda del centro superan a los de la derecha, un escenario que se repite en la cámara de Diputados.

