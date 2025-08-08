A través de un comunicado de prensa dieron a conocer que la Libertad Avanza (LLA), el PRO, el sector de Martín Arjol y el espacio Algo Nuevo, del diputado provincial Miguel Núñez, acordaron unir fuerzas de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025.

«No se trata de un simple acuerdo electoral, sino de la unión de quienes compartimos una misma visión de futuro para la provincia y la fuerza necesaria para construirla. Lo hacemos para ser la voz de cada misionero que se esfuerza todos los días por crecer», argumentaron.

Asimismo indicaron que «fieles a la voluntad de cambio que la mayoría de los argentinos eligió en 2023 para dejar atrás años de decadencia, y con la firme convicción de que Misiones merece un futuro de oportunidades, desde el PRO reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la república, la libertad y el desarrollo».

«Es el momento de romper con la inercia y de poner a Misiones en el lugar protagonista que se merece dentro de la nueva Argentina», cerraron.