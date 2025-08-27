El Gobierno oficializó los nuevos montos que recibirán autoridades de mesa y delegados en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La cifra sorprende: mientras en 2023 los pagos rondaban entre $7.000 y $10.000, ahora los viáticos oscilan entre $40.000 y $120.000.

La medida apunta a incentivar la participación y la capacitación, en un contexto donde la desconfianza y la falta de voluntarios suelen complicar la organización de los comicios. La Justicia Electoral verificará el cumplimiento de funciones y el pago se podrá gestionar incluso desde aplicaciones móviles, con un plazo de hasta un año para cobrar.

El dato que genera mayor impacto es el salto exponencial respecto de la última elección: un incremento de más del 1.000% en apenas dos años. Esto plantea dos miradas contrapuestas:

Por un lado, el reconocimiento económico para quienes dedican su tiempo a garantizar la transparencia electoral.

Por otro, la evidencia del descontrol inflacionario que obliga a multiplicar los viáticos para que sean realmente atractivos.

Más allá de la lectura política o económica, lo cierto es que esta será la primera vez que un delegado tecnológico pueda llevarse a su casa $120.000 por un solo día de trabajo.

Montos a cobrar en las elecciones nacionales

Autoridades de mesa: $40.000

Participantes en actividades de capacitación: $40.000

Delegados en locales de votación: $80.000

Delegados judiciales: $40.000

Delegados tecnológicos: $120.000

