El gobierno nacional oficializó el traslado del feriado del 12 de octubre al día viernes 10, generando así un fin de semana largo de tres días. La medida figura en la resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial, y asegura descanso obligatorio con todos los derechos de un feriado.

Un feriado trasladado para alargar el descanso

El viernes 10 de octubre de 2025 se instituye como feriado nacional trasladado del 12 de octubre, en virtud de la resolución 139/2025 publicada el 1° de septiembre en el Boletín Oficial.

La decisión busca que los argentinos puedan disfrutar de un fin de semana largo de tres días, sin afectar el espíritu de la fecha conmemorativa original.

Feriado trasladable: qué implica legalmente

El concepto de “feriado trasladable” se utiliza cuando un feriado que originalmente cae en un día específico se mueve a otro día calendario —generalmente para favorecer descansos prolongados— sin perder sus efectos legales.

Según la legislación argentina vigente:

El feriado nacional trasladado mantiene carácter obligatorio, es decir, las actividades no esenciales deben suspenderse.

Quienes deban trabajar ese día tienen derecho a percibir el doble del salario diario habitual.

A diferencia de los días “no laborables”, donde la jornada depende del empleador, en los feriados trasladables rigen las mismas protecciones que en un feriado regular.

La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 181, establece que los feriados nacionales “rigen igual que el descanso dominical”.

¿Por qué trasladar el feriado?

Optimizar el descanso: Al pasar el feriado al viernes, se evita que la conmemoración quede aislada en un día intermedio de la semana.

Turismo interno: Los fines de semana largos favorecen la redistribución del turismo y generan dinamismo económico local.

Flexibilidad legislativa: La Ley 27.399 regula feriados y fines de semana largos, y permite que feriados que coincidan con fin de semana puedan trasladarse al viernes anterior o lunes siguiente.

Qué cambia para trabajadores y empleadores

Las empresas no pueden decidir arbitrariamente mantener actividades el viernes 10 sin remunerar como feriado.

Los trabajadores que efectivamente presten servicios ese día tienen derecho al pago doble, según la normativa sobre feriados nacionales.

Las actividades esenciales o servicios públicos que habitualmente funcionan en feriados deben mantener su funcionamiento normal —pero con las compensaciones legales correspondientes.