El expresidente Mauricio Macri hizo gala de una sinceridad poco común en él y al borde de la apología del delito, sostuvo: “Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos”. Completó indignado: “Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”. La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, le respondió: “Le contesto al expresidente Macri que hay una Argentina posible que es la que construyen todos los días los que pagan sus impuestos y fortalecen al fisco”.

Tolosa Paz se sumó así a la polémica que generaron los dichos del expresidente. En declaraciones al programa Fuego Amigo, afirmó que “hay una Argentina posible que es la construyen todos los días los que pagan sus impuestos, lo que no quiere decir que la Argentina no tenga que transitar un camino para evitar la evasión fiscal de las grandes empresas que siguen evadiendo».

Sobre los cambios que realizó el Gobierno en materia impositiva, aseguró que “nosotros ya somos parte de una fuerza política que empezó el camino de la construcción de la matriz progresiva: hicimos modificaciones importantísimas en tiempo de pandemia”.

Y ejemplificó: «Desde el Congreso modificamos el impuesto a las Ganancias, no solamente para el 1 millón 300 mil trabajadores que no pagan más el impuesto, sino que además dimos vuelta las alícuotas de las empresas: el 5% pasaron de pagar 30% a 35%; y el 95% restante de las empresas paga menos que en el gobierno de Macri”.

“Hay que caminar un sendero de fortalecer al fisco para poder mejorar los niveles de recaudación que nos permitan seguir brindándole a la población educación, salud, producción logística e infraestructura”, completó Tolosa Paz.

Macri y la evasión de impuestos

Metido de lleno en la campaña de cara las PASO, Mauricio Macri dijo una frase en canal de televisión de La Nación por la que le llovieron críticas desde diferentes sectores y que está al filo de la apología del delito. “Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos. Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”.

De la frase se puede colegir,(porque el expresidente mantuvo e incrementó su «retorno» constantemente) que Macri no ha pagado impuestos y que está habilitando como líder político a la cuidadanía a seguir el mismo camino.

La autocrítica de su gobierno

“Si en algo hago autocrítica es que nosotros quisimos cumplir con todo lo que nos demandaban, abrimos las puertas, y después no tuvimos reciprocidad. El único que lamentablemente quiso cruzarla y que decidió enfrentarse a este kirchnerismo fue Miguel Ángel Pichetto. Es la misma puerta que pueden cruzar todos los peronistas que quieran abrazar una Argentina republicana otra vez”, dijo el expresidente. En sus palabras no se encuentra una crítica a su gestión, sino más bien un regaño a los dirigentes de su espacio que vaya a saber qué no hicieron a su modo de ver para evitar el triufo del Frente de Todos en 2019.

Fuente: Página 12