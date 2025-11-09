Cuando el río calla, no está vacío. Está gestando vida. Desde comienzos de noviembre, los ríos misioneros entran en veda y con ellos comienza una etapa silenciosa pero vital: el momento en que los peces se reproducen, desovan y garantizan la continuidad de las especies que habitan nuestras aguas.

Muchos piensan que la veda «solo prohíbe pescar». Pero en realidad, la veda salva vidas. Es la forma en que la naturaleza pide tiempo para recuperar lo que la actividad humana le quita durante el año.

En esta época, los peces como el dorado, el surubí, el sábalo o el pacú se agrupan, migran hacia zonas de desove y liberan millones de huevos que flotan y se desarrollan con las condiciones justas de temperatura, corriente y oxígeno.

Si en ese preciso instante lanzamos una red o una línea de pesca, interrumpimos ese ciclo biológico. Capturamos adultos listos para reproducirse y, con ellos, eliminamos generaciones enteras que nunca llegarán a nacer.

«El pez que se saca en tiempo de veda no es uno menos: son miles menos», resumen los técnicos de Ecología. Y esa pérdida se multiplica río abajo.

Porque un río con menos peces no solo afecta al pescador. Afecta a las garzas, a los yacarés, a las nutrias, a todo un ecosistema que depende de esa cadena de vida. Sin peces, el agua pierde equilibrio, los nutrientes se alteran y las especies que nos rodean —incluso las que no vemos— también desaparecen lentamente.

Por eso los controles se intensifican en cada costa y arroyo. El Ministerio de Ecología, junto a la Policía provincial, refuerza patrullajes día y noche. Pero el control más importante sigue siendo el de la conciencia: ningún operativo puede reemplazar la responsabilidad ciudadana.

La veda en Misiones no es igual en todos los ríos. En el Paraná rige hasta el 20 de diciembre, porque allí el ciclo reproductivo es más corto. En cambio, en el Uruguay, más frío y con corrientes distintas, los peces necesitan más tiempo: la veda se extiende hasta el 31 de enero.

Cada río tiene su pulso, su ritmo, su tiempo para dar vida. Y respetarlo es entender que somos parte de ese mismo ciclo.

Romper la veda es romper el futuro. Es condenar al río a volverse estéril, a dejar de ser ese corazón que late en el paisaje misionero.

Respetarla, en cambio, es un acto de amor.

Porque cuando el río calla, está hablando. Nos está pidiendo silencio… para poder seguir viviendo.

Qué se puede y qué no durante la veda de pesca en Misiones

⛔ Prohibido:

Pescar con fines deportivos o comerciales en los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y sus afluentes.

Utilizar redes, espineles, anzuelos múltiples o cualquier otro elemento de pesca extractiva.

Comprar, vender o transportar pescado capturado durante el período de veda.

✅ Permitido solo con autorización:

Pesca de subsistencia desde la costa, con línea de mano, exclusivamente para consumo familiar y por personas habilitadas.

Fechas:

Río Paraná e Iguazú: hasta el 20 de diciembre de 2025.

Río Uruguay: hasta el 31 de enero de 2026.

📞 Denuncias:

Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables — Tel. 0800-444-3505 / Policía Ecológica