El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave en la que intentará frenar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que otorga beneficios a más de 7 millones de argentinos con discapacidad. Esta iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados con amplio consenso, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla, argumentando que su implementación podría generar un gasto fiscal insostenible.

El Senado, donde el oficialismo mantiene una ligera mayoría, buscará reunir los dos tercios necesarios para anular el veto presidencial. Si se logra, la ley entrará en vigencia sin modificaciones. De lo contrario, el veto se mantendrá y la ley quedará sin efecto.

Esta situación marca un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ya que no se registra un rechazo a un veto presidencial desde abril de 2003. La votación en el Senado será monitoreada de cerca, ya que podría sentar un precedente en la historia legislativa reciente del país.

La comunidad con discapacidad y diversas organizaciones sociales han expresado su apoyo a la ley, destacando la importancia de las medidas propuestas para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La sesión del Senado está programada para este miércoles, y se espera que el debate sea intenso y definitorio para el futuro de la ley.