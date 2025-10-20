¿Sabías que un emprendimiento nacido en Campo Viera puede cuidar tu piel y llegar a cualquier rincón del país? Así es ‘Luma Natural’, la marca de productos artesanales que está conquistando corazones y pieles con jabones, velas y creaciones hechas con ingredientes 100% naturales, pensados para proteger tu salud y el medio ambiente.

Desde Campo Viera, Tamara Fernández, oriunda de Campo Grande, combina su vida de madre con su espíritu emprendedor y docente para dar vida a ‘Luma Natural’, su nueva marca de productos artesanales. Con una bebé de meses y una hija de 14 años, Tamara decidió iniciar este proyecto con la ilusión de ofrecer creaciones únicas y accesibles, hechas con amor y dedicación.

La motivación de Tamara va más allá de la pasión por lo artesanal: tanto ella como su hija y su sobrina tienen piel sensible, lo que la llevó a estudiar, investigar y elaborar productos que realmente cuiden la piel sin comprometer la salud ni el medio ambiente. Así nació su marca, con jabones, velas aromáticas y artesanías en yeso, todos hechos con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Cada jabón está pensado para mimar la piel, protegerla y mantenerla saludable, en línea con la creciente conciencia sobre el impacto que los productos químicos y sintéticos pueden tener sobre nuestro cuerpo y el planeta.

En un mundo donde la información sobre el cuidado personal y los productos naturales está al alcance de un clic, la importancia de poner en la piel fórmulas limpias, ecológicas y efectivas no puede subestimarse. Luma Natural se inserta en esta tendencia, ofreciendo alternativas responsables que no solo cuidan la piel, sino que también respetan el medio ambiente, desde los ingredientes (aloé vera, avena, aceites naturales) hasta los empaques ecológicos.

“Quería crear algo que pudiera combinar con mi día a día como mamá y que también transmitiera cuidado y bienestar a los demás”, cuenta Tamara. Su perfil de Instagram, @lumanatural.1, muestra con detalle cada producto, el proceso de elaboración y las novedades de la marca, acercando al público a un mundo artesanal, natural y pensado con amor.

Tamara trabajando en sus creaciones.

Además, Luma Natural realiza envíos a cualquier lugar del país, permitiendo que sus productos lleguen tanto para uso personal como para regalos, acercando la experiencia de lo artesanal y natural a todos los rincones. Para celebrar su lanzamiento, Tamara ofrece precios promocionales, invitando a más personas a descubrir la calidad y el encanto de sus creaciones.

Más allá de Luma Natural, Tamara continúa desarrollándose como profesora de portugués, dando clases online y particulares, y también ofreciendo servicios de estética y pestañas. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión, la organización y la creatividad pueden transformar la vida cotidiana en un proyecto emprendedor exitoso.

Con esta propuesta, Luma Natural refleja creatividad, dedicación y compromiso ecológico, mostrando que los productos naturales no solo son una elección estética, sino un acto de cuidado personal y conciencia ambiental, invitando a todos a conocer y disfrutar de sus hermosas creaciones.

Contacto: 3755 500618

@lumanatural.1