El avance de un proyecto para modificar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) abrió un escenario de máxima tensión en el Congreso. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, busca limitar la discrecionalidad presidencial para dictar decretos y establecer mayores exigencias para su aprobación. Ahora, la definición se traslada a la Cámara de Diputados, donde el resultado de las elecciones bonaerenses podría inclinar la balanza.

Qué propone la reforma

El texto aprobado establece que los DNU deberán ser ratificados en un plazo de 90 días por ambas cámaras, con mayoría absoluta. Además, introduce un cambio central: el rechazo de una sola cámara alcanzará para anular un decreto, a diferencia del esquema actual, que exige el rechazo expreso de ambas.

Otra novedad es que cada decreto deberá referirse a un único tema específico, evitando que el Ejecutivo acumule materias diversas en un mismo texto. De conseguir sanción definitiva en Diputados, el Gobierno ya anticipa que podría vetar la norma, lo que implicaría derogar la ley impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, cuando era senadora, y que hoy es cuestionada incluso por sectores que entonces la promovieron.

El voto en el Senado

La media sanción dejó en evidencia los alineamientos partidarios. Solo los 7 senadores de La Libertad Avanza y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO, cercana a Patricia Bullrich) votaron en contra. Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut optaron por abstenerse. Entre los ausentes figuraron los radicales Carolina Losada, Mariana Juri, Rodolfo Suarez y Victor Zimmermann; también faltaron Luis Juez (PRO) y Alfredo Rodas (Unión por la Patria).

El PRO acompañó mayoritariamente la reforma tras una reunión entre Alfredo De Angeli, Enrique Goerling Lara y Mauricio Macri, quien bajó línea en favor del proyecto. “Como votó Alfredo es como pidió Macri”, señaló una fuente parlamentaria, aunque ya se anticipa que la Cámara Baja será más difícil de ordenar.

Tensiones en Diputados

En la Cámara Baja, el PRO enfrenta debatidos internos: si bien la reforma responde a un reclamo histórico del partido, el peso creciente de los libertarios complica los acuerdos. Un diputado blanqueó la tensión: “Hay que fingir demencia y seguir para adelante”.

Otros legisladores evalúan introducir modificaciones en el recinto para ganar tiempo y forzar el regreso del proyecto al Senado. “Si metés cambios con el argumento de mejorar la ley, retrasás todo y comprás aire hasta diciembre”, explicó un referente opositor.

El factor Buenos Aires

La definición en Diputados estará atravesada por el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el distrito que concentra la mayor cantidad de bancas. Un triunfo oficialista podría fortalecer al Gobierno para bloquear la reforma; una derrota, en cambio, reforzaría la posición de la oposición y pondría en riesgo la continuidad del actual régimen de DNU.

Lo que ocurra en Buenos Aires, advierten en el Congreso, no solo marcará el pulso electoral, sino que también será decisivo para definir el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un debate que tiene impacto nacional.