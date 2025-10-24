La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Posadas, encabezada por la funcionaria Florencia Salgado, anunció que el Registro Municipal de Personas Desaparecidas, Extraviadas o Pérdida (RMPEP) de la ciudad de Posadas fortalecerá su vínculo con la Policía de la Provincia de Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones para optimizar la difusión de casos, verificar información y actuar con mayor rapidez. La nota fue publicada el 24 de octubre de 2025.

Según Salgado, el registro se encuentra regulado por la Ordenanza N.º 59 y su funcionamiento se basa en la articulación permanente con las áreas provinciales correspondientes. “Estamos en contacto permanente con las áreas provinciales para verificar la información y asegurar que las búsquedas se realicen con la mayor precisión posible”, señaló la funcionaria.

Uno de los aspectos fundamentales del anuncio es que —una vez que la persona desaparecida es localizada— se da de baja la difusión del caso y se notifica públicamente su aparición, con el fin de evitar confusiones o alarma innecesaria.

En lo que va del año, el RMPEP contabiliza 132 casos. De ese total:

73 corresponden a hombres y 59 a mujeres.

Predomina el rango etario de jóvenes entre 13 y 19 años.

También se incluyen reportes de personas adultas mayores y personas con problemas de salud mental.

La directora remarcó la importancia de realizar la denuncia inmediata ante la desaparición de una persona fallecida o con riesgo, sin esperar 24 o 48 horas como antiguamente se consideraba habitual.

Además, invitó a la ciudadanía a colaborar con la difusión de las búsquedas a través de las redes sociales de la Dirección de Derechos Humanos y a comunicarse a los teléfonos 444-9084 / 444-9085 o presentarse de forma presencial en el edificio central municipal.

Cierre: El reforzamiento del RMPEP significa un paso hacia un sistema más ágil e integrado para la búsqueda de personas desaparecidas en Posadas. La coordinación con la Policía y el Ministerio provincial, junto con la participación ciudadana, apunta a mejorar la eficacia y transparencia del proceso