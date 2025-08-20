Con la histórica Lista 3 como bandera, la Unión Cívica Radical de Misiones intenta volver a escena con una propuesta que combina experiencia y juventud. El exdiputado provincial Gustavo González será el primer candidato a diputado nacional, acompañado por Guadalupe Kolodziej, actual presidenta de la Juventud Radical, en un armado que busca darle aire fresco a un partido que indudablemente, necesita recuperar protagonismo.

“Decidimos dar este paso con la convicción de que la política debe volver a basarse en el trabajo, la educación y el esfuerzo”, remarcaron los candidatos al presentar la lista.

De esta manera, el radicalismo misionero busca mostrar músculo propio y dejar atrás el papel de furgón de cola en las alianzas. González plantea un regreso a las banderas históricas, con eje en la producción, la educación, la salud y el empleo, pero con la mirada puesta en volver a ser competitivo.

La nómina se completa con Nico Godoy, Susana Wend, Hernán Damiani y Gladys Varga, figuras que aportan diversidad y refuerzan la idea de una UCR que no quiere resignarse a la nostalgia, sino proyectarse como una alternativa real de poder.