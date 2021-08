“El pueblo de Misiones exige de nosotros compromiso, no hay chance, no podemos fallar”, manifestó la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en la inauguración del Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 1 de Leandro N. Alem.

Acompañada por el vicegobernador, Carlos Arce; su par el ministro Froilán Zarza; el intendente de Leandro N. Alem, Waldemar Wolenberg; la nueva jueza, Carolina Malla, y su defensora, María Soledad Lorenzetti, la magistrada que preside el Alto Cuerpo dejó inauguradas las instalaciones de la nueva repartición que ejercerá la jurisdicción territorial dentro de los límites de los Municipios de: Leandro N. Alem, Almafuerte, Caá Yarí, Dos Arroyos, Gobernador López, San Javier, Itacaruaré, Mojón Grande, Arroyo del Medio, Cerro Azul, Olegario V. Andrade y Bonpland.

Venchiarutti ponderó el crecimiento favorable del municipio y sostuvo que el Poder Judicial hoy se encuentra a la altura de ese crecimiento poniendo a disposición magistrados y funcionarios que trabajan con la vulnerabilidad.

Agradeciendo la colaboración del jefe comunal manifestó que “desde la capital es difícil hacer las cosas si no fuese por la ayuda de los municipios, lo que demuestra que la articulación es saber cuándo, cómo y dónde acudir, con un sólo objetivo que es el bienestar de la comunidad a la que prestamos servicios”. En este sentido agregó: “Recuerden Dra. Malla y Dra. Lorenzetti su compromiso tal como juraron, el viernes, porque si así no lo hicieres la provincia se lo demandará y debemos estar a la altura, no podemos fallar”.

Luego del tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa el intendente local recordó cuando, como diputado, presentó el proyecto solicitando esta repartición que “con gran felicidad hoy se hace realidad para cumplir con el objetivo que nos propusimos desde siempre, estar cerca de la gente y trabajar por los misioneros”.

El vicegobernador, Carlos Arce, reconoció en la presidente del STJ “una compañera de ruta en este hacer que la Justicia esté cada vez más cercana a la gente, haciendo que las ciudades mejoren su prestación de servicio y poniendo en función la reorganización que surgió con la creación de la quinta circunscripción”.

La ceremonia contó además con la presencia de Magistrados, Funcionarios y Agentes del Poder Judicial y representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo provincial y municipal.