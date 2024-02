La Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de Misiones informó el pronóstico extendido para este fin de semana y el día lunes.

Para la jornada de hoy sábado se prevé un día cálido y húmedo, con temperaturas en ascenso. En tanto que para mañana viernes se espera una jornada calurosa.

A continuación todo el detalle.

Sábado 17 de febrero

Prevalece una masa de aire más cálida y húmeda y asciende la temperatura, cielo parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones, sin embargo no se descarta que las inestabilidades provenientes de las regiones vecinas de Brasil se propaguen a la franja este de la provincia provocando lluvias en localidades fronterizas. El viento del norte en torno al mediodía contribuirá al ascenso de temperaturas sobre todo en zonas Centro y Norte, estará cálido a caluroso por la tarde. Volverían a presentarse nieblas y neblinas en las primeras horas.

Precipitaciones: hasta 5 mm en la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/25%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste, variando al norte alrededor del mediodía. Velocidades entre 4 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 33° C para Puerto Iguazú con 38° C de sensación térmica; la mínima sería de 19° C en San Vicente.

Domingo 18 de febrero

Tendencia a una jornada con tiempo más estable, cálido a caluroso, menor cobertura nubosa por la mañana, más nublado por la tarde. La influencia de un sistema de baja presión en la región aún proporciona condiciones para lluvias sobre los estados vecinos de Brasil, Misiones solo tendría precipitaciones pasajeras sobre el este. Máximas previstas entre 26° y 32° C.

Precipitaciones: estimadas entre 1 y 3 mm para franja este de la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/30%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste y sureste. Velocidades entre 6 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32° C para Puerto Iguazú con 36° C de sensación térmica; la mínima sería de 18° C en San Javier.

Lunes 19 de febrero

Vuelven las lluvias en toda la provincia, se espera una jornada con nubosidad variable, lluvias y tormentas. Un frente asociado a baja presión en distintos niveles de la atmósfera promueve lluvias con descargas eléctricas en la región. Se esperan precipitaciones de variada intensidad desde horas cercanas al mediodía y por la tarde, con probabilidad de caída de granizos. Las temperaturas se mantienen con poca variación y con máximas cálidas por la tarde.

Precipitaciones: estimadas entre 4 y 24 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del suroeste y sureste. Velocidades entre 5 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31° C para Puerto Iguazú con 35 °C de sensación térmica; la mínima sería de 20° C en San Vicente.