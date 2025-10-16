El Gobierno de Misiones confirmó la continuidad del programa «Ahora Pan» sin cambios en su valor de referencia, que se mantiene en $2.500 por kilo hasta el próximo 15 de noviembre, fecha en la que se revisarán nuevamente las condiciones del acuerdo.

La medida busca seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras y garantizar el acceso a un producto básico en la mesa de todos los hogares.

Desde el Ministerio de Hacienda destacaron el compromiso de las cámaras panaderas agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos de Misiones, que junto al Gobierno provincial mantienen un diálogo constante para actualizar el programa cuando sea necesario, asegurando su continuidad y equilibrio para todos los sectores.

Gracias a este esfuerzo conjunto, Misiones se posiciona entre las provincias con el precio del pan más bajo del país, consolidando una política que protege el poder de compra de los consumidores y acompaña al sector productivo local.

👉 El listado de panaderías adheridas al programa en toda la provincia puede consultarse en la web oficial de los Programas Ahora:

🔗 https://ahora.misiones.gob.ar/#/comerciosadheridos/ahora-pan