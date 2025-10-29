El Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM) y el PUCE invitan al «I Ciclo de Conferencias: Abordajes propositivos para una intervención educativa situada», que dará inicio el lunes 3 de noviembre de 2025.

La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles educativos, estudiantes de formación docente y personas interesadas en reflexionar sobre las prácticas pedagógicas actuales.

Durante tres encuentros, reconocidos profesionales del ámbito académico local y nacional compartirán perspectivas y experiencias sobre estrategias de intervención educativa contextualizadas.

El ciclo finalizará con la Conferencia Magistral de la Dra. Miriam Kap (UNMdP – UBA), especialista destacada en formación docente y análisis de la práctica educativa.

🗓 Inicio: lunes 3 de noviembre de 2025

📍 Modalidad: Virtual, con transmisión en vivo por YouTube

🔗 Canal: FHyCS Virtual

💰 Actividad gratuita

📜 Entrega de certificados

📩 Inscripción:

Las personas interesadas deben confirmar su participación completando el siguiente formulario online:

👉 https://forms.gle/BdVrNQJZnhYwyfMh6

Esta actividad de Extensión cuenta con la Resolución del Honorable Consejo Directivo de la FHyCS UNaM N°464 (no inscripta en el SiRyC Misiones).

Consultas: profcienciaseducacion@fhycs.unam.edu.ar