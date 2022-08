El presidente Alberto Fernández advirtió este viernes en Santa Fe que algunos sectores «se encargan de hacer aún más difícil» la situación económica actual, pero sostuvo que «ni siquiera la voluntad» de esos grupos «va a doblegar la decisión» del Gobierno nacional y ratificó que «no se va a parar» la obra pública ni la construcción de viviendas en todo el país.

Acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte, Alexis Guerrera; y junto al gobernador santafesino Omar Perotti, el Jefe de Estado encabezó el acto de puesta en marcha del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años de inactividad.

«Claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil», dijo el Presidente durante su discurso, en el que añadió: «Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes», en el marco de la primera actividad oficial que ambos comparten tras la asunción del exdiputado en el cargo el miércoles último.

«Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber está con ustedes, no con otros», aseveró el mandatario.

En ese marco, dijo que además de luchar por la unidad de la coalición gobernante del Frente de Todos se debe «luchar por la unidad de los argentinos» y valoró al ferrocarril como elemento de desarrollo comunitario y económico.

Como en sus últimas apariciones públicas, el Presidente insistió en que en el ámbito de la política «no todo es lo mismo» y contrapuso decisiones como la nacionalización de los ferrocarriles tomada por Juan Perón en la década de 1940 con aquellas tomadas «en los años 90» cuando «alguien pensó que los trenes estaban de más», en relación a la gestión de Carlos Menem.

En ese sentido, dijo que en su Gobierno se entiende al ferrocarril como «un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y economía».

«Cristina (Fernández de Kirchner, durante su presidencia) llamó a una licitación para hacer esto», recordó en referencia a la reactivación del ramal, y señaló que «quien la sucedió dijo que eso no había que hacerlo» en referencia al expresidente Mauricio Macri.

Fernández, asimismo, destacó que «como pensaban Perón, Evita, como pensó Néstor (Kirchner) y Cristina, yo creo que el tren hace falta en toda la Argentina», para que «termine con la desintegración del país y para que nos una».

El Jefe de Estado reivindicó además la búsqueda de la unidad del FDT y fue más allá: «Debemos luchar por la unidad de los argentinos».

Por su parte, Perotti, le agradeció por «invertir en el ferrocarril y particularmente en Santa Fe».

«Ramal que abre, región que progresa», dijo el Gobernador, en clara alusión a la frase «ramal que para, ramal que cierra» que se utilizó en la década del ’90 para presionar a los trabajadores ferroviarios que realizaban medidas de fuerza contra la privatización de los ferrocarriles.

El ministro Guerrera, por su parte, recordó que el tren dejó de llegar a Cañada de Gómez hace 44 años y destacó la decisión política del presidente Fernández para reactivarlo.

«Muchas fueron las oportunidades en las que escucharon que el tren iba a volver», dijo y señaló que «para que volviera, tenía que llegar a Presidente alguien con la decisión política de que el tren nos conecta, nos une, y es el medio de transporte por excelencia».

Al respecto, señaló que desde el inicio de la gestión del Frente de Todos, se han «reconectado 15 servicios y 56 localidades que habían sido abandonadas».

La primera en hacer uso de la palabra en el acto fue la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Maris Clerici, quien dijo que la vuelta del tren se inscribe en una jornada histórica para un pueblo que supo tener a un 10% de habitantes que se desempeñaban como ferroviarios.

«Es un día histórico, trabajamos para que esto se haga realidad. Este es un hito inclusivo porque este tren se detiene en todos los pueblos entre Cañada y Rosario», comentó.

Fernández, Massa y Guerrera habían arribado al lugar en una formación del mismo tren que prestará servicio en ese ramal.

De acuerdo al informe oficial, las formaciones cuentan con capacidad para 900 pasajeros y, potencialmente, podrán beneficiarse cerca de 2.000 pasajeros por día que se movilizarán entre las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez, un recorrido que demanda 2 horas y 10 minutos y que posee paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina.

Durante la presentación se mostraron tres coches de larga distancia, una locomotora y un coche generador que prestarán 16 servicios semanales.

El costo del pasaje entre las estaciones cabeceras será de $ 120, y hasta la estación Roldán, que es mitad del recorrido, $ 60.

Los pasajes pueden ser adquiridos 24 horas antes, mediante la página web de la empresa o en las boleterías de ambas estaciones terminales.

El servicio Rosario-Cañada de Gómez es el primer tren de cercanía que se instauró en Argentina fuera del AMBA a fines del siglo XIX, y fue cerrado por la dictadura militar en 1977.

Fuente: Télam