En paralelo al inicio de la sesión en el Senado que dará tratamiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente, Alberto Fernández, insistió una vez más con que el entendimiento con la entidad de crédito no implicará ningún tipo de ajuste durante su gestión.

«Escucho hablar mucho de que las ideas que proponemos para poder hacer frente van a significar ajuste y yo me pregunto, ¿dónde están los ajustes?, si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, para la construcción de vivienda, para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología», vociferó el mandatario durante el acto de entrega de la vivienda y el crédito 40 mil en Salta.

«Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiésemos caído en default», aclaró Fernández en un claro mensaje interno direccionado a los sectores que responden a la vicepresidenta, y que, se manifestaron en contra del acuerdo. La relación en el Frente de Todos es tensa y ya no se molestan en ocultarlo. Por la mañana, la portavoz presidencial confirmó que la expresidenta no le respondió el mensaje a jefe de Estado en el que le brindó su solidaridad por los ataques a su despacho.

Para el mandatario el viernes se dará lugar «a un panorama más alentador», porque la Argentina «tendrá la certeza de que el problema de la deuda maldita que heredamos empieza a resolverse». “Ya mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia. Yo les agradezco a los legisladores que nos acompañaron con su voto. Y el año que viene, el viernes que viene… ¿Pasado mañana? ¿Hoy es? Mañana, mañana viernes, vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se resolvió, pero que empieza a resolverse, que es esa deuda maldita que heredamos”, sostuvo confundido con la fecha.

«Espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto», pidió de cara a un senado que cuenta con los votos necesarios para la aprobación del proyecto, pero que aún hay incertidumbres en torno al accionar de Cristina Fernández de Kirchner y su senadores.

Por su parte, Fernández reiteró la mención al problema de la inflación que azota al país. “La aprobación del acuerdo nos va a obligar a pensar en otros problemas que tenemos que afrontar, donde la inflación ocupa un lugar central. Porque además tenemos una inflación que es resultado del mundo global. Ahora las guerras no son un teatro de operaciones donde se disparan los unos a los otros, ahora las guerras tienen consecuencias económicas y llegan a todos los rincones del mundo. Si uno suma que tuvimos que afrontar una pandemia. Si después de todo eso el mundo entra en una guerra, el daño que la humanidad sufre es inmenso. Y nosotros somos partes de esa humanidad y tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar respuestas”, justificó.

Y continuó: «La respuesta la podemos encontrar de un solo modo, juntos unidos. No hay otra manera. Hay una Argentina que la gente piensa de distintos modos, pero todos tienen los mismos problemas. Tenemos que encarar un tiempo distintos, donde unidos, podamos resolver los problemas de los argentinos en un mundo tan cambiando»

El Presidente llegó a la provincia de Salta pasadas las 13.00 y fue recibido por el gobernador Gustavo Sáenz, y el vicegobernador, Antonio Oscar Marocco, y viajó acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario general de la Presidencia, Jorge Vitobello, y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos.

Fuente: Noticias Argentinas