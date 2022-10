El presidente Alberto Fernández entregó este jueves 140 viviendas construidas por cooperativas, pidió recordar todo lo realizado en el «tiempo ingrato» de la pandemia de coronavirus y de la guerra en Europa, y volvió a hacer un llamado a la unidad.

«No se olviden que todo esto lo hicimos en el tiempo más ingrato que nos deparó la historia. Nunca bajamos los brazos. Que lo hicimos unidos y que lo pudimos hacer unidos y que debemos hacerlo unidos. Si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos», afirmó el Presidente al encabezar un acto realizado en el Barrio Lindo del partido bonaerense de Almirante Brown.

La actividad se realizó para la entrega de 140 viviendas que habían quedado inconclusas en 2016 y cuya reconstrucción estuvo en manos de cooperativas que, según señaló el Jefe de Estado, están integradas mayoritariamente por mujeres.

«Yo estoy muy contento de lo que venimos haciendo en el Gobierno nacional. Llevamos entregadas más de 61 mil casas, que construimos de cero o recuperamos del abandono donde habían quedado. Como estas casas, quedaron en el abandono muchas obras públicas. En dos años nos afectó una pandemia y una guerra, pero no hemos paralizado nada de esto, todo ha sido trabajo», dijo Fernández.

El Presidente recordó que, además, ya se entregaron 70 mil casas con créditos «que son accesibles» y que «hay 140 mil casas que se están construyendo a lo largo y ancho del país».

«Para algunos, esto serán números, pero para mí, son historias de vida. No es la historia de los pueblos, es la vida de los hombres», dijo.

Durante su discurso, Fernández recordó al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse hoy un nuevo aniversario de su fallecimiento, y dijo que la mejor manera de cumplir con su memoria es «trayendo dignidad a familias argentinas».

Además dedicó varios minutos a destacar la labor del saliente ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, quién retornará a la intendencia de Avellaneda: «Es un gran militante, es un gran dirigente y ha sido un extraordinario funcionario. Todos esos números que yo di, seguramente no hubieran sido posibles sin el esfuerzo de Jorge. No quería dejar de decirlo en público».

También tuvo la oportunidad de saludar y felicitar a quién tomará el mando del Ministerio de Desarrollo Territorial, el actual titular de la Secretaría de Hábitat, Santiago Magiotti, a quien el Presidente calificó como un dirigente «con mucha experiencia que va a seguir el lineamiento y la impronta» de su antecesor en la cartera.

A su turno, Ferraresi agradeció a Fernández la «decisión política» de haber creado un ministerio como el que él encabezó y por haber tomado «decisiones» que «siempre fueron en favor de los más vulnerables».

«Es el tiempo en donde la política está por encima de la gestión. Nosotros tenemos que construir y fortalecer la unidad de un movimiento nacional que necesita generar las condiciones para que no vuelvan las fotografías de viviendas abandonadas, para que no vuelva un gobierno que quite derechos. Que no queden dudas que volvimos mejores», dijo.

A punto de volver a la intendencia de Avellaneda, Ferraresi también recordó a Kirchner y dijo que hasta el inicio de su presidencia, «en el conurbano bonaerense nos hacían viviendas» ya que se decía que «se hacían en el interior para que la gente se vaya a vivir al interior.

«La gente va a vivir donde tiene oportunidades y Néstor cambió y en el año 2004 generó el programa el plan de urbanización y barrios populares para poder empezar a construir».

Dirigiéndose a Fernández, Ferraresi volvió a agradecerle y le dijo que siga contando con él.

Previamente, el diputado provincial y referente local, Mariano Cascallares, exintendente de Brown, fue el primero en destacar que las obras en Barrio Lindo «habían quedado paralizadas en 2016 como tantas otras» en todo el país.

«Cuando Jorge (Ferraresi) asumió en el Ministerio nos pusimos a trabajar, a soñar que este querido Barrio Lindo fuera realidad. Teníamos algunas pocas ruinas y muchos terrenos libres, hoy es un orgullo poder estar inaugurando las primeras 140 viviendas», señaló.

«Todas las viviendas se están haciendo con cooperativas. En diciembre inauguraremos 104 más, y el año que viene 329 aquí en barrio lindo», dijo, y recordó que el lugar cuenta con una unidad sanitaria, con un centro comunitario y con toda la infraestructura necesaria para asegurar la dignidad de los vecinos.

Luego comentó que en Almirante Brown se encuentran en construcción tres bajo niveles, un viaducto en la Ruta 4, un jardín de infantes que se suma a los doce ya inaugurados, dos escuelas primarias y dos escuelas secundarias.

«Son obras que hablan de una decisión política de un gobierno que piensa en nuestra gente», concluyó.

Fuente: Télam